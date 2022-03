Suomalaiseen doktriiniin ei kuulu miinoittaa jalkaväkimiinoilla tai panssarimiinoilla rajojamme.

Joona Alestalo kirjoitti, että Suomen on miinoitettava itäraja välittömästi (HS Mielipide 5.3.). Jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta tosiaan voi sanoutua yksipuolisesti irti. Sopimuksessa on kuitenkin rajoitus eli jalkaväkimiinoja saa alkaa taas käyttää, kun on kulunut kuusi kuukautta irtisanomisesta.

Suomen valtio suhtautuu sopimukseen vakavasti, ja se näkyy myös rikoslaissa. Jalkaväkimiinakiellon rikkominen on mainittu rikoslain 11. luvussa (Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan) pykälässä 7a ja sen rikkomisesta saatava rangaistus on vankeutta neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen. En siis suosittele rikkomaan sopimusta.

Suomalaiseen doktriiniin ei kuulu miinoittaa jalkaväkimiinoilla tai panssarimiinoilla rajojamme. Massamainen nauhamainen miinoitus olisi materiaalin hukkakäyttöä. Ennen kieltoa Suomi käytti sakaramiinoja panssarimiinoitteiden osana estämään käsinraivausta, ja putkimiinoja oman ryhmityksen katvealueiden suojaamiseen. Alestalo kirjoitti: ”Mieluummin se on miina, joka pysäyttää lukuisia mahdollisia maahantunkeutujia kuin reserviläinen aseen kanssa.” Todellisuudessa maata ei puolusteta ilman reserviläisiä – oli miinoja tai ei.

En sinällään vastusta Ottawan sopimuksesta irtautumista, olin sopimusta vastaan jo pitkään ennen sen voimaan tuloa. Jalkaväkimiinojen asentamista ei ole kuitenkaan koulutettu yli kymmeneen vuoteen ja taistelutapammekin on muuttunut liikkuvammaksi sopimukseen liittymisen jälkeen. Lisäksi puolustusvoimat sai uusia suorituskykyjä korvauksena jalkaväkimiinoista luopumisesta.

Sopimukseen liittyminen heikensi mielestäni aikanaan Suomen puolustuskykyä. Nykyään jalkaväkimiinojen merkitys on vähentynyt. Merkitystä niillä on edelleen etenkin miinakauhun luomisessa.

Meillä on käytössämme useita eri miinoja ja panoksia panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja vastaan ja tähysteisesti laukaistavia panoksia myös jalkaväkeä vastaan. Suomalaisilla pioneereilla on homma hallussa.

Jukka Rusila

pioneerimajuri reservissä, Espoo

