Fennovoiman ydinvoimalahankkeen keskeyttäminen Venäjän hyökkäyksen seurauksena oli ainoa järkevä ratkaisu. Energiariippuvuutta arvaamattomasta naapurista on syytä vähentää.

Ydinvoimala sotilaallisena kohteena on iso yksittäinen maali. Se sitoo resursseja puolustukseen ja sen tuhoutumisesta seuraava katastrofi olisi valtava. Ukrainassa Tšernobylin ja Zaporižžjan ydinvoimalat ovat joutuneet sotatoimien kohteeksi. Kansainvälisestikin on jo vedottu, että ydinvoimalat tulisi jättää rauhaan, mutta ovatko ne liian herkullisia maaleja?

Suomessa tuulivoimalla tuotetaan noin kymmenen prosenttia energiantarpeesta ja rakentaminen on kasvussa. Tosin tuulivoimaloista aiheutuu ongelmia ainakin Puolustusvoimien tutkatoiminnalle, jolloin rakentaminen on keskittynyt länsirannikolle ja merialueille. Paikalliset tuulivoimayksiköt ovat sotilaallisesti pienempiä maaleja ja niitä on enemmän. Laajalti ympäri maan, myös metsäisille alueille hajautettuina, ne vaatisivat hyökkääjältä enemmän resursseja ja aikaa.

Teemu Leppänen

tekniikan tohtori, Oulu

