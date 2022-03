Ilta-Sanomat toteaa, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttuu nyt historiallisen nopeasti.

”Kuten yleensäkin, kun historia ottaa asiat kuljettaakseen, ne tapahtuvat nopeammin kuin etukäteen osataan edes kuvitella. Venäjän ja Vladimir Putinin rikollinen hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut ketjureaktion, jonka loppu ei ole edes näköpiirissä.”

”Suomen turvallisuutta järjestellään nyt kahta polkua pitkin. Ensimmäinen suunta on Yhdysvallat, jonne tietä varmisti Sauli Niinistön ja Joe Bidenin tapaaminen perjantaina.”

”Toinen polku on hahmottumassa yhdessä Suomen läheisimmän kumppanin Ruotsin kanssa. Siitä neuvoteltiin Helsingissä lauantaina. Molemmille maille Yhdysvallat on nyt tärkein turvallisuussuunta, kyse on juuri huoltovarmuustakeista.”

Maaseudun Tulevaisuus arvioi, että Suomen on hyvä pitää edelleen kaikki mahdollisuudet avoimina.

”Suora yhteistyö Yhdysvaltain ja Ruotsin kanssa voi olla nopeampaa ja tehokkaampaa kuin Naton jäsenyysprosessin aloittaminen keskellä kriisiä.”

”Myös Yhdysvalloille ja Natolle pohjoismaisten demokratioiden puolustaminen on tärkeää. Tämä voidaan tarvittaessa järjestää muutenkin kuin Nato-jäsenyyksin. On myös mahdollista, että lännenkään mielestä Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ei kannata nykyisessä tilanteessa kiirehtiä.”

”Suomen on edelleen varauduttava ulkoiseen uhkaan itse. Tämän lisäksi Suomi tarvitsee kunnon kumppaneita, jotka voivat oikeasti olla hyödyksi hädän hetkellä. Yhdysvaltoja parempaa vaihtoehtoa Suomelle tällä hetkellä ei ole.”

Kaleva kirjoittaa, että Yhdysvaltojen Suomelle osoittaman tuen merkitystä ei voi tässä tilanteessa yliarvioida.

”Tätä Suomi tarvitsee. Olemme tukeneet Ukrainaa aseellisesti, osallistumme ankariin Venäjä-pakotteisiin ja sitä kautta olemme väistämättä siirtyneet Venäjän silmissä vihamielisten maiden joukkoon.”

”Pakotteet osuvat myös itseemme, ja todennäköisesti joudumme Venäjän hybriditoimien kohteeksi. Olennaisinta on kuitenkin suojata maata Kremlin sotilasoperaatioilta. Kynnys tällaisiin on perjantain jälkeen ilman muuta noussut.”

Iltalehden mukaan Venäjä on muuttunut tyranniaksi, joka on uhka demokraattisten naapurimaidensa – myös Suomen – olemassaololle.

”Turvatakseen itsenäisyytensä Suomi etsii kylmässä maailmassa lämpöä ja sotilaallista tukea sieltä, mistä niitä on saatavilla.”

”Vuosi 2022 jää suurena murroskohtana Suomen historiaan. Liittoutumattomuus on käytännössä kuopattu. Puolueettomuudesta ei puhu enää kukaan.”