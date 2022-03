Päättäjillä pitäisi nyt olla rohkeutta edetä asiassa. Aikaikkuna ei välttämättä ole lavea.

Nato-jäsenyyden kannatus on nousemassa lukemiin, joissa hakemuksen edistäminen on mahdollista aloittaa. Venäjä on perinteisesti suhtautunut kielteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen, mutta nyt se on itse häikäilemättömän hyökkäys-politiikkansa vuoksi pakottamassa Suomea uusiin turvallisuusratkaisuihin. Mikäli Suomi nyt liittyy Naton jäseneksi, se on juuri sitä mitä Venäjä itse tilasi.

Suomessa tunnetaan huolta Venäjän reaktioista Suomen Nato-jäsenyyteen – erityisesti jäsenyysprosessin niinä hetkinä, kun jäsenyys ja turvatakuut eivät vielä ole voimassa. Venäjän sotavoimat ovat Ukrainan suunnalla vielä pitkään, joten ainakin sotilaalliset reaktiot jäänevät pois. Toisaalta Nato- ja EU-maat ovat juuri nyt hyvin yhtenäisiä suhtautumisessaan Venäjään, joten Nato-jäsenyysprosessi sujunee näissä oloissa normaalia nopeammin, ehkä muutamassa kuukaudessa. Jos Suomi ja Ruotsi jättäisivät hakemuksen samanaikaisesti, tilanne olisi länsimailta merkittävä uusi vastareaktio Venäjän sotatoimille. Presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaaminen lienee saanut aikaan prosessia tukevia uusia elementtejä.

Suomi on hoitanut sotilaallisen puolustuskykynsä mallikelpoisesti, mutta ilman liittoutumista se ei ehkä riitä. Liittoutumattoman Suomen auttaminen ”keittiön kautta” voi johtaa Venäjän taholta ydinaseilla uhkaamiseen ja maailmanrauhan vaarantumiseen. Nato-jäsenyys sen sijaan nostaa hyökkäyskynnyksen Venäjän kannalta hyvin korkeaksi. Puolustusliitto Naton jäsenenä Suomi voisi rakentaa yhteistyötä ja elää rauhanomaisesti Venäjän naapurina.

Jää nähtäväksi, milloin ja miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan päättyy ja mihin se johtaa. Tilanne voi kehittyä entistä hullummaksi. Kolmenkymmenen viime vuoden aikana on esitetty mitä merkillisimpiä syitä sille, miksi ja millaisissa oloissa Natoon ei voi liittyä. Suomella ei ole meneillään minkäänlaista konfliktia, esteitä ei ole, ja ovi on auki. Aikaikkuna ei ole välttämättä lavea. Päättäjillä pitäisi nyt olla rohkeutta edetä ennen kuin tulee todellisia esteitä.

Vesa Mannio

Kirkkonummi

