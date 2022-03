Pelon ja ahdistuksen lietsominen ja synkkien tulevaisuuskuvien maalailu täysin spekulatiivisin perustein ei auta ketään.

Kahden vuoden koronaviruskriisi on jättänyt meihin jälkensä ja syönyt jaksamistamme. Juuri kun koronatilanne alkoi näyttää valoisammalta, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, eikä meille ollut tarjolla kipeästi kaipaamaamme hengähdystaukoa. Perusturvallisuutemme järkkyi ensin täysin uudenlaisen pandemiatilanteen vuoksi, ja nyt elämme jälleen muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Sotaan liittyvät pelot ja ahdistukset on hyvä kohdata ja käydä läpi. Media on raportoinut tarkasti tilanteen etenemistä Ukrainassa, ja monia asiantuntijoita on kuultu asian tiimoilta. Medialla on tärkeä rooli kriisitilanteissa.

Hiljattain ystäväni lähetti viestin, jossa kysyi varsin peloissaan, hyökkääkö Venäjä Suomeen kuuden kuukauden päästä, kun uutisissa sanottiin niin. Aloimme selvitellä, kuka näin oli sanonut ja millä perusteilla. Totesimme, että tämä lausunto on parempi jättää omaan arvoonsa. Asiantuntijoita on hyvä kuunnella laajalla otannalla, mutta heidän sanomisiinsa on suhtauduttava myös kriittisesti.

Mediassa on nyt tarkkaan mietittävä, mitä puheenvuoroista nostetaan otsikoihin. Valmiiksi peloissaan olevia ihmisiä ei tule pelotella lisää. Pelon ja ahdistuksen lietsominen ja synkkien tulevaisuuskuvien maalailu täysin spekulatiivisin perustein ei auta ketään.

Median olisi tärkeä tiedostaa oma roolinsa ja vastuunsa kansalaisten kriisinkestävyydessä. Ukrainan tilanne on järkyttävä ja äärimmäisen surullinen, ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme Ukrainaa ja rauhan saavuttamista. Parhaiten huolehdimme omasta kriisinkestävyydestämme, jos varaudumme asianmukaisesti, mutta myös elämme elämäämme, näemme läheisiämme ja teemme asioita, jotka tuottavat meille iloa.

Suvi Kouri

tutkija, sotilaspastori evp.

Helsinki

