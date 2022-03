Meidän on katkaistava riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista, jotka tukevat Putinin kaltaisia despootteja.

Uusi sota oli viimeinen asia, jota kaipasimme lukemattomien viheliäisten globaalien ongelmien odottaessa ratkaisuaan.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuore raportti jäi Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen varjoon. Molemmilla on kuitenkin sama viesti: Meidän on katkaistava riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista, jotka tukevat Putinin kaltaisia despootteja ja tekevät planeettamme asumiskelvottomaksi.

Kuluttajien ja yritysten on päätettävä, ovatko ne fossiilisten polttoaineiden kaupalla valtaansa ylläpitävien planeettamme ja sen asukkaiden vihollisten puolella vai ovatko ne osa kestävän kehityksen vallankumousta. Yritykset, jotka edelleen toimivat Venäjällä tai käyvät kauppaa Venäjän kanssa, ruokkivat Putinin sotaa, mistä aiheutuu peruuttamatonta vahinkoa niiden omalle maineelle. Yrityksillä on kuitenkin ollut Krimin valloituksesta lähtien kahdeksan vuotta aikaa suunnitella poistumistaan. Jahkailijoiden maine pirstaloituu samassa tahdissa kuin Venäjän pommittamien sairaaloiden ja asuinrakennusten ikkunat.

Ilmastonmuutoksen suhteen meillä on ollut Gilbert Plassin ensimmäisestä varoituksesta 66 vuotta aikaa löytää ratkaisuja. Tässäkin suhteessa Putinin sota voi muodostaa käännekohdan. Jos kuluttajat tiedostavat voimansa ja yritykset oppivat, että moraalilla on merkitystä, meillä on vielä toivoa ratkaista kaikki edessämme olevat viheliäiset ongelmat. Tämä vaatii kuitenkin kuluttajilta ja kansainväliseltä yhteisöltä ankaraa rangaistusta kaikille yrityksille, jotka vielä jatkavat liiketoimintaansa Putinin Venäjän kanssa kaikkien näkemiemme sotarikosten jälkeen.

Jan Kunnas

ympäristötaloushistorian tohtori

Jyväskylä

