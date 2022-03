Kirjailijoiden ja kääntäjien on saatava työstään reilu korvaus riippumatta siitä, missä muodossa heidän teoksiaan julkaistaan.

Vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Inka Hopsu ottivat mielipidesivulla (HS 4.3.) osaa keskusteluun, jota on viime aikoina käyty vilkkaasti e-kirjojen lainauskorvausten ympärillä.

Kuntien yhteistä e-kirjastoa valmistellaan parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä e-kirjastohankkeessa. Tavoitteena on, että koko Suomen yhteinen e-kirjasto saadaan asiakkaiden käyttöön vuoden 2024 alussa.

Uusi e-kirjasto antaa Suomen kirjastojen asiakkaille nykyistä tasa-arvoisemman ja helppokäyttöisemmän pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin. Tällä hetkellä kirjastojen e-aineistokokoelmat ovat jakautuneet usealle eri alustalle, joita on hankalaa käyttää ja joihin pääsy riippuu asuinkunnasta.

Kuntien yhteistä e-kirjastoa valmistellaan yhdessä kirjastokentän sekä kirja-alan toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on, että tekijät saavat työstään asialliset korvaukset. Kirjastoa ei ole olemassa ilman sisältöjä ja niiden tekijöitä. Yleiset kirjastot ovat nykyäänkin merkittäviä kirjallisuuden ostaja Suomessa. Tämä tilanne halutaan säilyttää jatkossakin myös digimaailmassa.

Tällä hetkellä painetuista kirjoista kertyy tekijänoikeuslain mukainen, lainamäärään perustuva ja valtion budjetista rahoitettava korvaus tekijöille, mutta e-kirjojen ansaintalogiikka perustuu kustannussopimuksiin. Kirjastoilla ei ole roolia kustannussopimuksissa eikä tekijänoikeuslakia uudistettaessa.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä hankala, on meillä e-kirjastohankkeessa vankka usko siihen, että reilu ratkaisu löytyy. Kirjaston tehtävä on edistää kirjallisuutta myös tulevaisuudessa. Kirjastolaki velvoittaa kirjastoja tarjoamaan ajantasaiset kokoelmat käyttöön tasapuolisesti kaikille. Näin ollen kirjasto ei voi jäädä vain painetun kirjallisuuden jakelukanavaksi.

Me e-kirjastohankeen edustajat olemme täysin samaa mieltä siitä, että kirjailijoiden ja kääntäjien on saatava työstään reilu korvaus riippumatta siitä, missä muodossa heidän teoksiaan julkaistaan. Se on myös koko Suomen yhteisen e-kirjaston etu.

Katri Vänttinen

kirjastopalvelujen johtaja

Virva Nousiainen-Hiiri

kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö, e-kirjastohankkeen omistaja

Suvi Sivulainen

e-kirjastohankkeen projektipäällikkö

Helsingin kaupunginkirjasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.