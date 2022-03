Venäjän oikeudettoman ja väkivaltaisen hyökkäyksen lopettamiseksi pakotteita on välittömästi kovennettava. Venäjän kaikki ulkomainen pankki- ja rahaliikenne on heti keskeytettävä. Venäläisen kaasun ja öljyn tuonti on heti lopetettava. Mitä nopeammin rajoituksia kiristetään, sitä nopeammin sota on lopetettavissa. Rajoitukset on pidettävä voimassa niin kauan kunnes Venäjä vetää kaikki joukkonsa pois Ukrainasta, Krim mukaan lukien. Aselepo ei takaa ukrainalaisten oikeuksien toteutumista, ellei joukkoja samalla vedetä pois. Euroopan mahdollisista energian saannin rajoituksista tulee lyhyempiä, jos kaikki pakotteet ovat heti käytössä – myös energiasektoriin ulottuvat. Parempi kärsiä lyhyt haitta nyt kuin olla pitkässä kriisissä ja epävarmuudessa energiahuollon osalta.

Suomen on myös rajoitettava venäläisten matkustamista, jotta lentokieltoa ja rahaliikennettä koskevat rajoitukset olisivat tehokkaampia. Nyt VR kuljettaa venäläiset Euroopan kentille matkustelemaan ja samalla he voivat hoitaa rahaliikennettä EU:n alueella. Samalla edesautetaan Venäjän opposition heikentymistä, koska nämä matkailijat ovat juuri niitä, jotka ovat potentiaalisia mielipiteen muuttajia tietäessään totuuden Venäjän toimista Ukrainassa.

Kari Lamberg

lakimies, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.