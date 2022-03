Maailman lapsille 2020-luku on ollut raskas. Monen lapsen luottamus arjen jatkuvuuteen ja tulevaisuuteen järkkyy.

Sota Ukrainassa on herättänyt ihmisissä paljon tunteita: kauhua, vastarintaa, auttamishalua, mutta myös maanpuolustustahtoa. Sosiaalisessa mediassa jaetaan raakaa sotakuvastoa ja lehdissä kirjoitetaan polttopullojen käytännöllisyydestä.

Herkästi unohdamme tunnemyrskyissämme lapset, jotka joutuvat seuraamaan näitä aikuisten sotia.

Sota ei kosketa vain taistelualueella eläviä lapsia, vaan lapset tuntevat pelkoa myös Suomessa. Moni lapsi todistaa ensimmäistä kertaa sodan kauhuja ja pelkää niiden kohdistuvan omaan perheeseen hetkenä minä hyvänsä. Lasten kyky ymmärtää sotaa on aikuisia heikompi, koska kokemuspinta maailmaan on ohut. He eivät myöskään kykene etäännyttämään tapahtumia omasta arjestaan. Sodan tapahtumat ovat lapsille aidosti traumatisoivia.

Maailman lapsille 2020-luku on ollut raskas. He ovat eläneet merkittävän osan ainutkertaista lapsuuttaan keskellä pandemiaa, joka on rajoittanut sosiaalisia suhteita, koulunkäyntiä, harrastuksia, juhlahetkiä ja arvokkaita sukupolvikokemuksia. Monen lapsen luottamus arjen jatkuvuuteen ja tulevaisuuteen on järkkynyt. Tämän sodan syttyminen, jo käynnissä olevien sotien lisäksi, on lapsille kohtuutonta.

Lapsuus on ihmisen ainutlaatuinen ajanjakso kasvaa ja kehittyä täyteen mittaansa. Sodan voima romuttaa lapsen kehitys on valtava. Ei ole ihme, että lasta suojeleva YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus sai alkunsa maailmansotien raakuuksista. Lapsen oikeuksien yleissopimusta alettiin valmistella Puolan aloitteesta YK:n lapsen vuonna 1979.

Lapsen oikeuksien sopimuksella Puola halusi kunnioittaa toisessa maailmansodassa kuolleen puolanjuutalaisen lastenlääkärin Janusz Korczakin elämäntyötä. Ensimmäisessä maailmansodassa taistellut Korczak totesi, että sotaan ryhtyvien maiden tulisi pysähtyä ajattelemaan viatonta lasta, joka haavoittuu, kuolee tai orpoutuu. Toisessa maailmansodassa hän perusti Varsovaan juutalaislasten orpokodin.

Sodissa lapset joutuvat herkästi raakuuksien kohteiksi, koska heidät kootaan samoihin tiloihin eivätkä he kykene toimimaan kriisitilanteissa ilman apua. Lapsia haavoittuu ja kuolee, heihin kohdistetaan fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, lapsia katoaa ja kaapataan. Sodassa lasten riski joutua ihmiskaupan uhreiksi on erityisen suuri.

Sodassa lasten kehitykselle välttämättömät oikeudet, kuten oikeus terveyteen, ravintoon, läheisiin ihmisiin ja koulutukseen, vaarantuvat. Oikeus turvallisuuteen romuttuu. Turvallisuus on välttämätöntä myös lasten psyykkiselle hyvinvoinnille.

Alaikäisiä värvätään asevoimiin, vaikka moni maa on lapsen oikeuksien sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan nojalla sitoutunut suojelemaan lapsia osallistumasta vihollisuuksiin. Nuoret sotilaat ovat kokemattomuutensa vuoksi erityisen alttiita haavoittumiselle, kuolemalle ja sotavankeudelle. Vihanpidossa unohdamme, että jokainen sotilas on jollekin rakas lapsi.

Sota Ukrainassa on herättänyt suomalaisten auttamishalun. On ensiarvoisen tärkeää, että yksityiset toimijat eivät auttamishalussaan aiheuta lapsille lisää tuskaa, esimerkiksi erota lapsia vanhemmistaan tai osallistu tällaisen toiminnan tukemiseen.

Järjestäessämme apua Ukrainasta tuleville lapsille on muistettava, että keskuudessamme elää jo nyt lapsia, joita omakohtaiset sotakokemukset ovat traumatisoineet. Myös näistä tänne aikaisemmin paenneista pitää yhtä lailla huolehtia.

Omia lapsiamme tuemme parhaiten olemalla rauhallisesti läsnä ja vastaamalla lasten kysymyksiin. Tavallinen arki kannattelee vaikeina aikoina. Myös nuoret tarvitsevat tukea. Arjen jatkuvuus ja säännöllisyys tuovat turvallisuutta kaikille. On tärkeää viettää aikaa yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa.

Historia ja nykyisyys velvoittavat meitä kunnioittamaan lapsen oikeuksia. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen isä Janusz Korczak marssitettiin Treblinkan keskitysleirille tapettavaksi yhdessä lastensa kanssa. Matkalla kohti kuolemaa Korczak huolehti viimeiseen asti siitä, että lapset tuntisivat olonsa turvalliseksi: hän rauhoitteli lapsia kertomalla heidän pääsevän metsään, joka olisi täynnä marjoja ja virtaavia vesiä.

Ei anneta pahan jälleen tapahtua.

Elina Pekkarinen ja Inka Hetemäki

Pekkarinen on lapsiasiavaltuutettu ja Hetemäki ohjelmajohtaja Suomen Unicefissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.