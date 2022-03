Jälleenrakennus tulee kalliiksi, mutta Venäjän valtio on talouspakotteiden ja sotimisen vuoksi kohta maksukyvytön.

EU-maat vastaanottavat ukrainalaisia pakolaisia inhimillisyyden nimissä. Se on meidän tahtomme. Ukrainan kaupunkeja ja infrastruktuuria on pommitettu ja hävitetty järjettömällä tavalla. Jälleenrakennus tulee kalliiksi, mutta Venäjän valtio on talouspakotteiden ja sotimisen vuoksi kohta maksukyvytön. EU jäsenvaltioineen on oikeutettu kompensoimaan katastrofin kustannuksia.

Haasteet ja korvausvaateet pitää viedä kansainväliseen oikeuteen jo nyt, ja laskuttaa lisää viikoittain. Jos Venäjä ei pysty tai halua maksaa, on EU:lla oikeus ottaa korvaukset Venäjän valtion tai sen kansalaisten (lue: oligarkit) nimissä olevasta omaisuudesta: rekkoja, rahtilaivoja, lentokoneita, autoja, vetureita, osakkeita ja kiinteistöjä. Venäjän valtio voi korvata näille omistajille tämän omaisuuden myöhemmin, jos venäläiset niin keskenään päättävät. Venäjälle saatetaan myöhemmin langettaa sodan kustannuksista korvauksia, mutta niiden maksatukseen on pitkä aika. Tavallisten venäläisten olisi hyvä ymmärtää, että he vastaavat seurauksista.

Venäläiset omistavat Euroopassa kuljetusalan yrityksiä, joissa muhii huomattava omaisuus kalustona ja liiketoimintona. Italian poliisi on takavarikoinut parin oligarkin huvijahdit – nappikauppaa, rahtilaivat ja rekat lasteineen ovat EU:n mittakaavan mukaisia. Kerätyillä varoilla voidaan myöhemmin myös jälleenrakentaa Ukrainaa.

Korvausten ottaminen voi olla lainsäädännöllisesti monimutkaista, mutta se ei saa olla este, eikä edes hidaste. EU-päättäjät ovat jo olleet nopeita ja rohkeita. Voisivatko jälleenrakentamisesta puhuminen ja korvausten periminen jo nyt hillitä sotaa?

Tiina Kivilinna

Oulu

