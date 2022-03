Sekä veljeni että veljenpoikani on kutsuttu kertausharjoituksiin itärajalle telttamajoitukseen. Itse jatkan normiarkeani naisena, lämpimässä ja vapaana maanpuolustusvelvollisuuksien harjoituksista.

Minulla on vaikeuksia häpeämättä katsoa itseäni peiliin ja perustella tasa-arvoisuuttani veljeni ja hänen poikansa kanssa. Ennen kaikkea, minulla on ylipääsemättömiä vaikeuksia opettaa 6-vuotiaalle pojalleni toisaalta sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja toisaalta kertoa hänelle siitä, että hänellä on konkreettinen velvollisuus, joka tulee hänen arjessaan näkymään mutta jota tytöillä taas ei samanlaisena ole. Ristiriita on ilmeinen, enenevässä määrin kiusallinen ja korostuu tässä maailmantilanteessa.

Myönnän ensimmäisenä, että vahvuuteni eivät tulisi esiin parhaimmalla mahdollisella tavalla itärajan lumessa, mutta olisin enemmän kuin pätevä muihin maanpuolustusvelvollisuuksien hoitamiseen ja harjoittelisin niitä mielelläni.

Lotta Uusitalo

asianajaja, Helsinki

