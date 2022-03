Esimerkiksi Kiovassa väestönsuojat ovat usein vammaisten henkilöiden saavuttamattomissa.

Vammaiset henkilöt ovat erityisen hauras ryhmä konflikteissa ja kriiseissä. Juuri nyt suuri osa Ukrainassa laitoksissa ja hoivakodeissa elävistä vammaisista ihmisistä joutuu erotetuksi yhteisöistään, ja vammaispalveluja on lopetettu äkillisesti. Euroopan vammaisfoorumin mukaan esimerkiksi Kiovassa väestönsuojat ovat usein vammaisten henkilöiden saavuttamattomissa, joten heidän on täytynyt jäädä kotiin ilman turvaa. Suuri määrä vammaisia lapsia on joutunut yhteiskunnan avun ulkopuolelle.

Pelkästään Ukrainassa on 2,7 miljoonaa vammaiseksi rekisteröitynyttä henkilöä. Syitä vammaisten henkilöiden hauraaseen asemaan on useita, joista tärkein on se, että vammaisten henkilöiden tarpeita ei ole otettu huomioon normaalioloissa – saati kriisioloihin varautumisessa. On tyypillistä, että vammaisten henkilöiden tietotaitoa heidän omista tarpeistaan ei osata hyödyntää humanitaarisissa kriiseissä.

Suomi on sitoutunut vammaisten henkilöiden, erityisesti tyttöjen ja naisten, tukemiseen konfliktitilanteissa, sillä kriiseissä naiset ja tytöt ovat miehiä heikommassa asemassa.

Vaadimme, että Ukrainan kriisin keskellä humanitaarisen avun on kohdistuttava tasa-arvoisesti niihin ihmisryhmiin, jotka ovat kaikkein suurimmassa vaarassa – mutta jotka useimmin jäävät tuen ulottumattomiin.

Vammaisille ihmisille on taattava suojaa väkivallalta, ja pääsy peruspalvelujen piiriin on turvattava. On huolehdittava siitä, että vammaiset henkilöt eivät evakuointitoimenpiteiden seurauksena tule suljetuiksi laitoksiin tai orpokoteihin ilman yhteisön turvaa.

Viestit Ukrainasta kertovat vammaisista henkilöistä, jotka tekevät parhaansa humanitaarisen kriisin liennyttämiseksi. He eivät ole passiivisia toiminnan kohteita vaan aktiivisia toimijoita.

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus velvoittaa ottamaan vammaiset henkilöt mukaan päätöksentekoon myös kriiseissä. Vammaisten omien järjestöjen tukeminen on tehokkain ja kestävin tapa turvata vammaisten asema ja osallisuus humanitaarisessa työssä.

Lilja Österman

asiantuntija, Suomen Lähetysseura

Marjo Heinonen

toiminnanjohtaja, Abilis-säätiö

Hisayo Katsui

vammaistutkimuksen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Anja Malm

toiminnanjohtaja, Vammaiskumppanuus

