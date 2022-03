Politikoinnille on asetettava ajoissa rajat vihreässä siirtymässä

Julkista ohjausta tarvitaan, mutta samalla poliitikkoja ja siirtymän toimeenpanijoita on etäännytettävä toisistaan.

Talouden lyhyen aikavälin suhdannevaihteluita on pyritty tasaamaan jo kohta sadan vuoden ajan. Sen sijaan talouskasvun pidemmän aikavälin ohjailu ajautui kriisiin 1970-luvulla. Talouden havaittiin kasvavan nopeammin, kun julkinen valta jää taustalle.

Finanssikriisistä alkoi suuren valtion paluu, mitä heikentynyt turvallisuustilanne ja näköpiirissä oleva energiakriisi vahvistavat. Myös ilmastonmuutos ja luontokato palauttavat kasvupolitiikkaan aktiivisemman julkisen ohjauksen tarvetta. Ilman valtion selkeää roolia vihreä siirtymä ei ole riittävän nopea.

Yritykset panostavat ylipäätään innovointiin liian vähän ilman rahallista tukea ja patenttisuojaa. Uudet ideat ovat liian helppoja kopioida.

Vihreään siirtymään ohjaava uudistumisen tuki on ainakin teoriassa erityisen hyödyllistä. Vihreämpi teknologia kehittää taloutta ja vähentää päästöjä sekä luonnonvarojen liikakäyttöä. Siirtymä edellyttää myös useiden teknologioiden yhtäaikaista ja toisiinsa sopivaa kehittämistä. Siirtymässä epäonnistumisella on paljon vakavammat vaikutukset kuin yleensä uuden innovaation syntymättä jäämisellä.

Julkista toimijaa tarvitaan senkin jälkeen, kun talous on ohjattu oikeaan suuntaan. Markkinat niin sanotusti epäonnistuvat eri tavoin eri toimialoilla. Toisia teknologioita on helpompi kopioida kuin toisia, ja erilaiset ilmastoa pelastavat teknologiat voivat tuottaa uusia ympäristöhaittoja eri tavoin. Uudet teknologiat myös eroavat toisistaan niiden integroimisessa olemassa olevaan tuotantorakenteeseen. Jos vetyteknologia olisi jo riittävän edullista, sähköautojen uutta latausinfrastruktuuria ei tarvittaisi.

Nämä teoriassa vahvat argumentit puoltavat julkisen toimijan roolia kasvupolitiikassa vihreän siirtymän aikana. Ne ovat ainoa taloudellisesti kestävä peruste myös Euroopan unionin historialliselle elpymispaketille. Teoreettiset hyödyt voivat silti kumoutua käytännön ongelmilla. Päätöksenteko muuttuu helposti politikoinniksi, jolloin eri maiden ja yksittäisten puolueiden edut ohittavat yhteiset tavoitteet.

Finanssipolitiikassa politikointia on yritetty suitsia sääntöjä kehittämällä. EU:n yhteiset säännöt eivät silti ole estäneet jäsenmaita velkaantumasta tai pahentamasta suhdannevaihteluita. Suomessa valtiontalouden kehysmenettelystä luopuminen oli ilmoitusluonteinen asia. Kestävyysvajeesta huolimatta menoja on lisätty miljardeja euroja yli koronaviruksen aiheuttaman tarpeen. Bensiinin hinnan verrattain maltillista nousua haluttiin kompensoida jo ennen sodan alkamista.

Poliitikkojen ja toimijoiden välille tarvitaan uusia palomuureja. Rahapolitiikassa poliitikkoja on etäännytetty toimeenpanosta antamalla keskuspankeille itsenäisyyttä. Norjassa öljyrahaston hallinnointi on siirretty keskuspankkiin. Suomessa eläkkeiden rahastoinnin hajautusta useisiin yksityisiin työeläkeyhtiöihin perustellaan sillä, että niihin puuttuminen olisi politiikassa monen lukon takana. Samanlainen erkaannuttaminen on varmistettava Suomen kasvupolitiikassa ja EU:n yhteisvelkaa lisättäessä.

Harvardin professori Dani Rodrik tarjoaa kolme ehtoa valtion roolia korostavan vihreän siirtymän onnistumiselle. Julkisen vallan on mietittävä vaihtoehtoja tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Itse tuki on annettava yrityksille läpinäkyvästi, selvillä kriteereillä ja markkinaehtoisesti ilman suosikkirakenteita. Vastuiden on oltava selkeät, jotta julkisen toimijan onnistumista voidaan seurata.

Palomuurit edellyttävät EU-maiden välistä yhteistyötä. Suomessa voimme tehdä jotain itsekin. Business Finlandin itsenäisyyttä voitaisiin vahvistaa ja toimivaltaa suunnata voimakkaammin vihreään siirtymään ohjaamiseen. Lainsäädännön ja talouspolitiikan arviointineuvostojen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston resursseja tulisi suunnata ympäristöverotuksen ja vihreän siirtymän sääntelyn arviointiin. Lainsäädännön arviointineuvosto pitäisi siirtää valtioneuvoston kansliasta etäämmälle poliitikoista.

Ilmastonmuutos tukee paluuta vahvan valtion aikakauteen. Politikoinnille on asetettava rajat ajoissa.

Aki Kangasharju

Kirjoittaja on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja.

