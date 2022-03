Yksi keino helpottaa tilannetta olisi liikennepolttonesteiden arvonlisäverokannan tilapäinen ja määräaikainen alentaminen.

Ukrainan sodan vaikutukset alkavat näkyä Suomessa kohoavina hintoina erityisesti polttoaineiden kohdalla. On selvää, että Venäjän pakotteet ja ostokiellot pitää säilyttää voimassa ja niitä pitää jopa lisätä, jotta sota voitaisiin saada loppumaan mahdollisimman nopeasti. Mutta siihen saakka hallituksemme tulee myös Ukrainan auttamisen lisäksi huolehtia siitä, etteivät oma maamme ja kansalaisemme ajaudu taloudelliseen ahdinkoon.

Yksi keino helpottaa tätä olisi liikennepolttonesteiden arvonlisäverokannan tilapäinen ja määräaikainen alentaminen 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Tämä helpottaisi edes vähän todella suurista vaikeuksista kärsivää kuljetusalaa ja myös muita, joiden on välttämätöntä käydä töissä omalla autolla jopa sata kilometriä päivässä suuntaansa. Eri kysymys on lisäksi, mikä on peruste enää maksaa dieselveroa, kun dieselpolttoaineen hinta on kohonnut ohi bensan hinnan.

Timo Virkilä

Helsinki

