Euroopassa kuohuu historiallisella tavalla. Ukrainalaisten hätä koskettaa meitä kaikkia. Suomi varautuu nyt ottamaan vastaan pakolaisia myös Ukrainasta lyhyeksi tai pidemmäksikin aikaa.

Edellinen pakolaisaalto koettiin vuonna 2015, ja siitä on ollut mahdollista oppia paljon. Valtio on tehnyt kriisin seurauksena monia hyviä päätöksiä maahantulijoiden kotoutumisen edistämiseksi, mutta vielä on paljon tehtävää.

Nyt on ensisijaista, että jokainen Ukrainasta tullut lapsi ja nuori pääsee välittömästi varhaiskasvatukseen tai kouluun Suomessa. Uuden maan kielen osaaminen on tutkimustenkin mukaan tehokkain tekijä kotoutumisen ja työllistymisen edistämisessä. Maamme tasokkaan koulutuksen avulla voimme vaikuttaa asiaan, mutta kokonaisuuden toteuttamiseen tarvitaan myös rahoitusta.

Maahanmuuttajille suunnattuun perusopetukseen valmistavan sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2) -opetuksen rahoitukseen tarvitaan tätä varten tulevassa kehysriihessä merkittävä lisärahoitus. Tällä rahoituksella päiväkoteihin ja oppilaitoksiin pystytään palkkaamaan lisää opettajia opettamaan uusia Suomeen tulijoita.

Perusopetukseen valmistava opetus on kirjattava lakiin oppilaan subjektiivisena oikeutena. Nyt kunnalla on oikeus päättää, järjestääkö se valmistavaa opetusta maahanmuuttajille. Kunnat saavat päättää myös siitä, miten opetus järjestetään. Lakimuutos edistäisi sitä, että oppijoilla on varmasti koulutuksen saanut opettaja opettamassa jokaisessa koulussa Suomessa.

S2-opetuksen tulee alkaa jo varhaiskasvatuksessa oman äidinkielen opetuksen lisäksi. Opetuksen on jatkuttava vahvana toisen asteen loppuun asti.

Huhtikuun riihessä on myös ymmärrettävä tehdä toimia opettajarekisterin perustamiseksi, sillä ainoastaan rekisterin avulla tiedämme, missä päin Suomea on opettajankoulutuksen saaneita opettajia jo valmiina ottamaan vastaan pakolaislapset ja -nuoret ja missä vastaavasti nyt on pula koulutuksen saaneista opettajista.

On välttämätöntä lisäksi tehdä uudistuksia, joilla mahdollistetaan opettajankoulutuksen kehittäminen. Näin taataan riittävä määrä koulutettuja opettajia kaikille koulutusasteille. Tarvitsemme pysyviä ja ennakoivia ratkaisuja.

Toivottavasti voimme tarjota myös Suomeen sodan keskeltä tuleville ukrainalaisille turvan ja rauhan saada jatkaa oppimista Suomessa.

Päivi Lyhykäinen

erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

