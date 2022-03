Vanhempien kokoaikainen työssäkäynti on mahdotonta, mikäli päiväkodin aukioloon tai varhaiskasvatuksen turvallisuuteen ei pysty luottamaan.

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu jo pitkään pääkaupunkiseudun päiväkotien henkilöstöpulasta ja alan heikoista työoloista.

Mielipidesivulla (HS 31.1.) tuotiin esille lapsen oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkoti mahdollistaa – tai sen tulisi mahdollistaa – vanhempien työssäkäynti.

Tällä hetkellä henkilöstöpula kuitenkin vaikeuttaa sitä huomattavasti.

Kaksivuotias tyttäremme on hoidossa Espoon kaupungin päiväkodissa. Koko talven päiväkodissamme on ollut pula henkilökunnasta ja päiväkoti on sen vuoksi toiminut ajoittain lyhennetyillä aukioloajoilla. Näin myös viime viikolla, jolloin päiväkoti toimi lyhennetyillä aukioloajoilla koko viikon. Henkilöstöpula ei rajoitu vain meidän päiväkotiimme, vaan se koskee yleisemmin koko pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusta.

Vanhempien kokoaikainen työssäkäynti on mahdotonta, mikäli päiväkodin aukioloon tai varhaiskasvatuksen turvallisuuteen ei pysty luottamaan. Pidemmällä aikavälillä ratkaisu olisi varmasti se, että jompikumpi vanhemmista alkaa tehdä lyhennettyä työaikaa tai huonoimmassa tapauksessa jää kotiin lapsen kanssa.

Tämä ei ole kritiikkiä ihanaa ja ammattimaista päiväkotiamme kohtaan, vaan kritiikkiä pääkaupunkiseudun päättäjiä kohtaan. Saadaanko päiväkotien työntekijöiden työehtoja ja -oloja parannettua siten, että alalle riittäisi pätevää henkilökuntaa myös tulevaisuudessa, vai jäävätkö päättäjien teot vain huppareiden tasolle? (HS Kaupunki 13.2.)

Voidaanko lasten turvallinen kasvuympäristö varmistaa vanhempien työpäivien aikana? Voidaanko varmistaa vanhempien työssäkäynti? Onko pääkaupunkiseutu ylipäänsä tulevaisuudessa alue, jossa työssä käyvien vanhempien ja heidän lastensa on hyvä asua, työskennellä ja rakentaa tulevaisuutta?

Äiti ja juristi Espoosta

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

