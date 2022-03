Suomalaisten todelliseen tasa-arvoon on vielä matkaa

Toisilla makaa pankkitilillä puoli miljoonaa, toiset miettivät, onko leipäjonossa tällä kertaa leivän lisäksi kanaa tai makkaraa.

Tasa-arvo ei vallitse maassamme saatikka sitten yleensä maailmassa. Ovatko ihmiset tasa-arvoisia? Mitä se yleensäkin tarkoittaa, että ollaan tasa-arvoisia?

Naisten ja miesten tasa-arvoa on aikojen saatossa korjattu ja siinä on myös melko hyvin maassamme onnistuttu. Myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja erilaisten sukupuolten kirjon tasa-arvon edistämiseksi on tehty paljon työtä, ja tulokset ovat nähtävillä yhteiskunnassamme. Mutta kaikille ihmisille ei ole vielä onnistuttu takaamaan tasa-arvoisia oikeuksia.

Lain edessä kaikki ovat tasa-arvoisia. Jokaiselle pyritään saamaan hyvää hoitoa, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Mutta maassamme on yhä epätasa-arvoa, vaikka elämme 2000-luvun Suomessa. Miten se ilmenee?

On rikkaita ihmisiä ja on köyhiä ihmisiä. Eikö tälle asialle voisi tehdä jotain? Eikö tuloeroja olisi aika tasata? Toisilla makaa pankkitilillä puoli miljoonaa, toiset miettivät, onko leipäjonossa tällä kertaa leivän lisäksi kanaa tai makkaraa. Pieni eläke menee ruokaan, asumiseen ja sairauskuluihin. Sata euroa kuukaudessa lisää nykyisen 850 euron päälle olisi iso raha. Valitettavasti köyhillä ei ole mahdollisuutta saada ääntänsä kuuluviin, he ovat niin sanottuja maan hiljaisia. Raha ja valta kuuluvat usein yhteen.

On ihmisiä, jotka asuvat alueilla, joiden väkiluku kasvaa koko ajan. Toisaalla joidenkin ihmisten pitää muuttaa pois seudulta, jossa ei ole edes koulua tai joukkoliikennettä, kaupasta puhumattakaan. Maaseutu autioituu. Nuorten on lähdettävä pois seudulta viimeistään opintojen aikana, ja jos saa töitä.

Maaseutuyritysten kannattavuus on tukien varassa. Kotimaan ruokatuotannon omavaraisuus on vaakalaudalla. Eikö asialle voisi tehdä jotain? Onko ainoa vastaus tähän kysymykseen poliittinen tahtotila? Eihän autioituvista kylistä ja muuttotappiokunnista ole mahdollista saada kansanedustajia ajamaan näiden alueiden etuja, onhan niiden väestörakenne epäedullinen.

Katri Sorvari

Kaavi

