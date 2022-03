Monilla Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla on hankaluuksia oppia suomen kieli sekä kotiutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kielten opiskelu on haastavaa ja aikaa vievää touhua. Itse neljä kieltä äidinkielen lisäksi oppineena voin väittää, että televisio-ohjelmien sekä elokuvien katseleminen vieraalla kielellä on yksi tehokkaimpia tapoja oppia uusi kieli.

Monilla Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla on hankaluuksia oppia suomen kieli sekä kotiutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Voisiko tätä prosessia helpottaa sillä, että Yle Areenan dokumentteihin, ajankohtaisohjelmiin ja sarjoihin saisi valittua suomen- ja ruotsinkielisten tekstitysten lisäksi myös englannin? Näin suomalaiset ohjelmat avautuisivat myös maassamme asuville englantia ymmärtäville ihmisille.

Suomea vielä osaamattomien maahanmuuttajien on lähes mahdotonta seurata yhteiskunnallista keskustelua, ja he joutuvat usein nojaamaan oman maansa uutiskanavien seuraamiseen, sillä Suomessa englanninkielinen media on toistaiseksi lapsenkengissä.

Jonna Martikainen

Helsinki

