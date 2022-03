Tontinvuokriin on saatava helpotusta

Vuokrankorotusten lisäksi energian kallistuminen nostaa asumisen kustannuksia.

Helsinki päätti muutama vuosi sitten alkaa asteittain korottaa kaupungin vuokratonteilla sijaitsevien kiinteistöjen tontinvuokria vastaamaan paremmin markkinahintoja. Kymmenen vuoden kuluessa vuokrien on tarkoitus moninkertaistua.

Asia oli sinänsä ihan ymmärrettävä, olivathan tonttien vuokrat olleet kohtuullisen edullisia asukkaille. Tilanne on asukkaiden kannalta nyt muuttunut. Asteittain jopa kymmenkertaistuvien vuokrien päälle on tullut odottamaton energian hinnan nousu, jolle ei näy loppua. Kaukolämmön, maakaasun, sähkön ja öljyn hinnat huitelevat pilvissä. Asuntovelallisille on lisäksi odotettavissa tuntuvia koronnousuja.

Tämä yhtälö tuntuu aika kohtuuttomalta, joten voisiko Helsingin kaupunki tulla vuokrankorotussuunnitelmissa hieman vastaan ja tinkiä nostoistaan tässä odottamattomassa tilanteessa? Kaupungin alkuperäinen tarkoitus tuskin oli saattaa asukkaitaan ahdinkoon.

Jussi Turhala

copywriter, Helsinki

