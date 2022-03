Mika Waltarin kodista on tehtävä kotimuseo

On suuri vahinko, jos Waltarin kotia ei saada säilytettyä jälkipolville.

Kansanedustajien ja taiteilijoiden Arkadia-seura ja Suomen kirjailijaliitto vetoavat Helsingin kaupunkiin, kulttuurialan toimijoihin ja muihin vaikuttajiin, jotta Mika Waltarin entinen koti muutettaisiin kotimuseoksi.

Waltarin asunto Tunturikadulla Helsingin Töölössä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja ainutlaatuinen kohde. Waltari on suomalaisten rakastama kirjailija ja kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia kirjailijoita. On suuri vahinko, jos hänen kotiaan ei saada säilytettyä jälkipolville.

Mika Waltarin Töölön-koti on pitkälti siinä kunnossa, mihin se jäi kirjailijan kuoltua vuonna 1979. Maassamme kirjailijakoteja ei ole juuri museoitu. Waltarin koti tarjoaisi mahdollisuuden saada Helsinkiin kansainvälisen tason kotimuseo ja kiinnostava matkailukohde.

Aika tämän arvokkaan kulttuurikohteen pelastamiseksi käy vähiin, sillä Waltarin koti on nyt myynnissä. Mika Waltari -seura on pitkään koettanut saada asuntoa museoksi, koska perikunnalla ei ole mahdollisuuksia ottaa asiaa harteilleen. Lukuisat keskustelut eri kulttuuritahojen, muun muassa säätiöiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa, eivät kuitenkaan ole johtaneet kaivattuun tulokseen.

Vetoamme suomalaisen kulttuuriperinnön säilymisen puolesta. Epävakaa maailmantilanne ja isot muutokset korostavat entisestään oman kulttuurimme arvoa. Lopulta kaikki maassamme, myös päätöksenteko, pohjautuu kulttuuriimme ja arvoihimme. Niitä tulee vaalia ja tallentaa myös tulevia sukupolvia varten.

On tärkeää saada merkittävän kirjailijamme koti pelastettua kotimuseoksi Helsingin kaupungin tai valtion varoilla. Mahdollinen hankintaan käytettävä raha ei saa olla pois muusta kulttuurin perusrahoituksesta.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja (kesk), puheenjohtaja

Maija Helasvuo

kuvanveistäjä, varapuheenjohtaja

kansanedustajien ja taiteilijoiden Arkadia-seura

Sirpa Kähkönen

puheenjohtaja, Suomen Kirjailijaliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.