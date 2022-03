Jollaksen Tonttuvuori on säästettävä rakentamiselta

Metsäalue on todettu ekologisesti arvokkaaksi ja monimuotoiseksi ja yhdeksi Helsingin viimeisistä rantametsiköistä.

Helsinki on iskenyt ahnaat kyntensä Laajasaloon. Alue on paikoin muuttunut isoksi rakennustyömaaksi, tiet muhkuraisiksi perunapelloiksi ja tienreunat avohakkuualueiksi. Suunnitelmissa on muuttaa pitkään rauhassa ollut viheraluekaupunginosa tiiviisti rakennetuksi kerrostaloalueeksi ja raivata asukkaille tärkeitä viheralueita.

Korkeat kerrostalot eivät istu merenranta-alueelle, joka on ollut luonteeltaan perinteisesti lähinnä matalasti rakennettua omakotitaloaluetta. Kalliista tonteista ja korkeista kerrostalokomplekseista hyötyvät vain grynderit ja kaupungin rahakirstun vartijat, eivät asukkaat, jotka tarvitsevat tiiviin rakentamisen vastapainoksi myös luonnon tarjoamaa mielenrauhaa.

Lähiluonto parantaa kiireen uuvuttamia ihmisiä monesti tehokkaammin kuin kallis lääke- tai laitoshoito. Kaikkien pääkaupunkien ei tarvitse muistuttaa toisiaan, vaan ne voivat tarjota esimerkiksi turisteille vaihtoehtoisia kaupunkirakentamisen ratkaisumalleja ja elämyksiä, mikä lienee mielekkään matkailun tarkoitus.

Laajasalon Jollaksessa sijaitsevaa harvinaista merenrantametsikköä Tonttuvuorta uhkaa myös rakentaminen. Metsäalue on todettu ekologisesti arvokkaaksi ja monimuotoiseksi ja yhdeksi Helsingin viimeisistä rantametsiköistä.

Helsingin kaikkien kaupunginosien pitäisi tarjota luontoalue kohtuullisen kävelymatkan päästä, mikä ei vaatisi edes kulkuneuvojen käyttöä. Siksi Helsinkiin pitäisi perustaa valtuuston rinnalle päätösvaltaisia kaupunginosavaltuustoja, jotka toisivat asukkaat lähemmäksi päättäjiä ratkomaan alueen tarpeita ja ongelmia. Laajasalon kokoinen asuinalue olisi juuri sopivan suuri kohde aluevaltuustojen perustamiseksi. Kaupunginosaseurat ovat hampaattomia niin kauan kun niillä ei ole päätösvaltaa.

Ritva Hartzell

kirjailija, Helsinki

