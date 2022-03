Alkutuotannon hallussa oleva biokaasupotentiaali on suuri.

Maailma on sekaisin kuin seinäkello. Viime päivien keskusteluissa on noussut esille paitsi ruoan ja energian hinta myös jopa niiden saatavuus. Asiat, joita olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyyksinä, eivät enää olekaan sitä.

Huoli energiaomavaraisuudesta on suuri. Meillä on kuitenkin jotain sellaista, jonka hyödyntämistä teknologisten ratkaisujen puute on toistaiseksi hidastanut. Alkutuotannon hallussa oleva biokaasupotentiaali on suuri. Sillä voitaisiin korvata vuosittain fossiilista dieseliä satoja miljoonia litroja, mutta raaka-ainepotentiaali on hajallaan ja siten vaikeasti hyödynnettävissä. Nyt on kuitenkin kehitteillä uutta hajautetun biokaasutuotannon teknologiaa, jolla tilat voisivat tuottaa biokaasua lantaloidensa kupeessa siten, että tuote olisi valmis lopputuote, nesteytetty metaani, jo tilalta lähtiessään. Näin myös lisäarvo olisi mahdollista synnyttää arvoketjun alkupäähän, jolloin kokonaisvaikutus yhteiskuntaan olisi suurin.

Alkutuotantomme arvoa tässä nykyisessä maailmantilanteessa nostaa siis paitsi turva ruokahuollostamme myös turva kotimaisesta energiasta. Siksi siitä kannattaa pitää myös huolta.

Veijo Hernesniemi

biotalouden yamk-opiskelija, maitotilayrittäjä, Kannus

