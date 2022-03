Taloyhtiön päätöksentekoon vaikuttaa se, ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaan hallinnassa.

Sähköautojen latauspisteitä koskeva uutinen (HS 9.3.) kaipaa muutamia täsmennyksiä. Taloyhtiön päätöksentekoon vaikuttaa se, ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaan hallinnassa. Merkitystä on myös sillä, toteutetaanko latauspisteet taloyhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä. Hankkeen toteutusmuoto vaikuttaa myös siihen, kuka tai ketkä maksavat kustannukset.

Taloyhtiön hankkeena toteutettava latausvalmius ja latauspisteiden rakentaminen päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kustannukset katetaan kaikilta yhtiön osakkailta perittävillä vastikkeilla silloin, kun autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa. Latausvalmiuden tai valmiiden latauspisteiden toteuttaminen osakkeilla hallittaville paikoille voidaan myös toteuttaa yhtiön hankkeena, mutta siten, että kustannukset kohdennetaan hankkeesta etua saaville eli autopaikkaosakkaille. Tällöin päätöksen tueksi tarvitaan yhtiökokouksen enemmistön lisäksi autopaikkaosakkaiden äänten enemmistö.

Osakasvähemmistön hankkeen ja osakkeenomistajan muutostyön ero puolestaan on se, että osakasvähemmistön hankkeen toteuttajana on taloyhtiö ja mukana olevat osakkaat maksavat vastikkeena hankkeen kustannukset. Osakkaan muutostyönä toteutettavassa hankkeessa osakas maksaa kustannukset suoraan latauspisteen toteuttajalle eivätkä kustannukset kierrä taloyhtiön kirjanpidon kautta.

Taloyhtiöille ja osakkaille on tarjolla monia vaihtoehtoja, joista kannattaa valita omiin tarpeisiin käyttökelpoisin. Kiinteistöliitto on julkaissut avoimesti kaikkien saatavilla olevan ohjeen sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi, ja tämä on saatavissa verkkosivuiltamme.

Tapio Haltia

neuvontalakimies, Kiinteistöliitto

