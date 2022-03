Perusopetus tarvitsee lisäresursseja Helsingissä.

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on komeaa luettavaa. On kirjoitettu, kuinka Helsinki on maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Tavoitteena on olla tulevaisuudessa myös lukutaidon pääkaupunki.

Ruohonjuuritason toimijoille eli opettajille tilanne näyttäytyy hieman erilaisena. Esimerkiksi oppimateriaalitilauksia tehdessä tavoitteena on vain ja ainoastaan säästää, eikä ryhmäkokojen pienentämiseen ole varaa, mikä tuskin palvelee kaupunkistrategian tavoitteita. Lukutaidon kehittäminen ilman kirjoja ei vaikuta toimivalta idealta.

Keskustelin kahden Helsingin peruskouluissa opettavan ystäväni kanssa. Toisen koulussa oppimateriaalibudjetti on ensi lukuvuodelle puolitettu, ja toisen koulussa ei ole enää tänä keväänä varaa antaa tukiopetusta oppilaille. Samanlaista palautetta kuulen jatkuvasti ympäri Helsinkiä.

Strategioita on helppo kirjoittaa, ja lennokkaat visiot voivat tuoda puhujalle hetkellistä mielihyvää. Nyt olisi kuitenkin jo tekojen aika. Opettajan selkänahka alkaa olla puhki kaluttu. Päättäjien olisi pikkuhiljaa aika herätä, jotta voimme tarjota entistä heterogeenisemmille oppilasryhmillemme laadukasta opetusta sekä tuen, jonka oppilaat ansaitsevat.

Juho Vehviläinen

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.