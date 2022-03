Kanavan pääkirjoituksessa vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen kirjoittaa kontrafaktuaalisen – toteutumatta jääneillä vaihtoehdoilla jossittelevan –historiantutkimuksen hyödyistä.

”Materiaalista ei ole tälläkään historian alalla pulaa. On lukemattomia sotia, jotka olisivat voineet päättyä eri tavalla, keksintöjä, jotka olisivat saattaneet jäädä tekemättä, vaaleja, joiden tulos on ollut pienestä kiinni. Toteutumattomia vaihtoehtoja, joiden seurauksena kehitys olisi voinut saada aivan toisen suunnan.”

”Sattumallakin on toisinaan vaikutusta asioiden kulkuun, mutta kiinnostavimpia ovat ihmisten, historian varsinaisten toimijoiden, valinnat.”

”Viime aikoina nuo valinnat – ja toisenlaiset vaihtoehdot – ovat herättäneet keskustelua erityisesti Venäjän häikäilemättömyyden takia.”

”Vladimir Putinin käsiohjauksessa sodan uhka on konkretisoitunut Euroopassa tavalla, joka vielä kymmenen vuotta sitten tuntui etäiseltä. Kehitys on kulkenut aivan eri suuntaan kuin Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen yleisesti toivottiin ja uskottiin.”

”Pohdittavaa riittää esimerkiksi siinä, mikä sai aikalaiset uskomaan 1990-luvulla niin lujasti, että Neuvostoliiton romahdus lopettaisi Venäjän ja lännen ristiriidat, ja toimimaan sen mukaan.”

”Suomessa keskustelu Nato-jäsenyydestä on oikea vaihtoehtoisten historioiden aarrearkku, joka ei tyhjene, vaikka Natoon joskus liityttäisiin.”

Annassa kirjoittaja ja valmentaja Anna Perho pohtii, saako lähialueilla raivoavan Ukrainan sodan aikaan Suomessa nauraa, tehdä sosiaalisen median päivityksiä kevyistä aiheista tai valittaa oman arjen pikkuasioista.

”Se ei jotenkin tunnu sopivalta.”

”Omalla kohdallani myös jokainen kaavailemani kannanotto sotaan tuntuu sietämättömän pinnalliselta. Tietenkin sota on järkyttävää ja myötätunto on ukrainalaisten puolella. Mutta sota ei myöskään yhden naisen postausta kaipaa, jos ei satu olemaan Angela Merkel tai jotain.”

”Toisaalta sodan keskellä olevia ei auta iloton ilmapiiri täällä, missä nautitaan vielä rauhasta.”

”Ennemminkin tämä kriisit saavat minut ajattelemaan, että koska meillä on vapaus ja koska meillä on asiat häkellyttävän hyvin, meidän suoranainen velvollisuutemme on ottaa siitä ilo irti. Tiristää turvallisesta arjesta ne kliseeksi muuttuneet pienet ilot, koska voi.”

”Mutta kaikki voi olla hetkessä ohi. Kuinka paljon silloin kaipaisin tätä tuiki tavallista maanantai-iltapäivää, jona pyykit odottavat pesijää, koira ulkoiluttajaa ja jumpatakin pitäisi. Tämä maanantai on taivas ja paratiisi.”