Tässä on kolme urheilijaa, joiden kehuminen nostattaa arvosteluryöpyn

Joidenkin huippu-urheilijoiden tekemiset ovat lähes aina kritiikin kohteina.

Jotkut urheilijat nostavat tunteet niin pahasti pintaan, että heistä sanotaan aina jotain kielteistä. Nykyisessä maailmantilanteessa venäläiset urheilijat ovat oma lukunsa, joten jätän heidät nyt väliin.

Otan tässä esille kolme urheilijaa, joista kirjoittamalla tietää jo etukäteen, että jos jutussa on vähänkin myönteinen sävy, vastaiskuja tulee.

Ylivoimainen ykkönen on norjalainen hiihtäjä Therese Johaug, nyt uransa lopettava tämän hetken maailman paras naisten normaalimatkojen hiihtäjä.

”Etkö ymmärrä, että syy ylivoimaisuuteen on doping?” Jos tähän vastaa, että kärystä on jo jonkin verran aikaa, uusi kommentti on jo valmis: ”Vanhat dopingin avulla tehdyt pohjat vaikuttavat edelleen.”

En ota kantaa siihen, onko Johaug käyttänyt suoritusta parantavia aineita vai ei, mutta jos on, hänen pitäisi olla ainoa dopingin käyttäjä tai ainakin hänellä pitäisi olla paremmat mömmöt kuin muilla, jotta menestys olisi selitettävissä dopingilla.

Hyvänä kakkosena tulee formulakuski Valtteri Bottas, joka on juuri aloittamassa uutta F1-kautta. Perusläppä on se, että autolla ajaminen ei ole mitään urheilua, mutta Bottaksen ajaminenkin tuppaa olemaan huonoa.

Vuosien ajan vertailun kohde oli Lewis Hamilton, joka oli vielä viime kaudella suomalaisen tallikaveri. Koska Hamilton rouhi jatkuvasti mestaruuksia, johtopäätös on helposti se, että Bottas on huonompi. Jos Bottas joskus voitti, se johtui vain muiden epäonnesta.

Samassa tallissa ajavien taitoeroa ei ole aivan helppoa todeta, sillä autot eivät koskaan ole identtiset. Lisäksi suuri merkitys on muun muassa kisainsinöörillä. Olivatko mutterit samanlaiset vai ei, on kysymys, johon ei helpolla saada vastauksia.

Kolmossija menee Suomen tämän hetken parhaalle ammattinyrkkeilijälle Robert Heleniukselle. Bottaksen tavoin ahvenanmaalaisen lajikin kohtaa runsaasti kritiikkiä, mutta joidenkin on vaikea uskoa, että Helenius myös menestyy.

Helenius kohtaa ennen muuta vähättelyä, ja pienikin vihjaus, että Helenius voisi yltää MM-otteluun, nostattaa vastalauseita.

Heleniuksestakin voi olla mitä mieltä tahansa, mutta sen voisi huomata, että hänen harjoittelunsa on muuttunut aivan uudelle tasolle sen jälkeen, kun Johan Lindström alkoi häntä valmentaa.

Mitä tästä kaikesta opimme: emme ehkä juuri mitään, mutta joillekin ammattiurheilijoille arvostuksen saaminen on helpompaa kuin toisille.

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimittaja.