Kulutustottumuksia on pakko miettiä nyt uudelleen

Ukrainan kriisin paineiden on annettava kohdistua oikein.

Ukrainan kauhistuttava kriisi levittää sivuvaikutuksiaan kaikkialle maailmaan. Energian ja varsinkin öljytuotteiden hinta on noussut, lannoitteista ja sen seurauksena ruoasta uhkaa tulla pulaa, inflaatio kiihtyy. Valtioita on hätyytetty toimiin näiden vaikutusten estämiseksi.

Sitä virhettä ei pidä tehdä.

Täytyy muistaa, että olimme jo ennestään vakavissa kriiseissä: ilmastokriisi ja luontokato eivät ole hävinneet, vaikka niistä ei nyt puhuta, ja ne pahenevat taustalla edelleen.

Tehokkaimpia tapoja vähentää ilmastopäästöjä on hinnoitella ne kalliiksi, jolloin jokainen joutuu miettimään esimerkiksi päivittäistä fossiilisten polttoaineiden käyttöään ja pyrkii vähentämään sitä. Samoin maailman ruokapulaa helpottaisi olennaisesti, jos vähentäisimme viljan syöttämistä eläimille ja söisimme sen itse. Lihan hinnannousu ehkäisisi globaalia ruokapulaa.

Putinin koplan toimet ja muun maailman vastatoimet ovat siis nostaneet sellaisten asioiden hintoja, joista riippuvuutta meidän olisi joka tapauksessa pitänyt vähentää, mutta oma kivunsieto ei ole tähän mennessä riittänyt tarvittaviin toimiin.

Nyt tarvitaan valtiomiestason päättäjiä, jotka tekevät välttämättömyydestä hyveen. He eivät lupaa alennuksia polttoaineen arvonlisäveroon vaan päinvastoin sanovat, että maailma on siirtynyt pysyvästi kalliiden polttoaineiden aikakauteen ja jokaisen tulee suunnitella oma elämänsä siltä pohjalta. Kun Ukrainan kriisi helpottaa, fossiilisen polttoaineen kallis hinta varmistetaan verotuksella. Tämän kriisin on annettava kohdistua niihin asioihin, jotka vahvistavat yhteiskuntamme kestävyyttä.

Rajujen muutosten takia tarvitaan tietenkin sopeutustoimia varmistamaan, etteivät ihmiset ajaudu köyhyysloukkuun. Nämä tehtäköön esimerkiksi toimeentulotuen muodossa. Myös pahimmat kohtuuttomuudet yrityksille on hoidettava valikoivasti muilla keinoilla kuin hintojen kompensaatiolla.

Jouni Tuomisto

tutkimusjohtaja, Kuopio

