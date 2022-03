Moni harrastaja lähettää runsaasti yli 30 korttia kuukaudessa, mutta hinnannousun vuoksi lähetetty korttimäärä on jopa puolittunut lyhyen ajan sisällä.

Posti nostaa postimerkkien hintoja taas 31. maaliskuuta. Kortin tai kirjeen lähetys maksaa Suomen sisällä 1,95 euroa ja ulkomaille 2,05 euroa. Minä ja moni suomalainen postcrossaaja olemme samaa mieltä siitä, että hintoja on saatava alemmaksi tai edes palvelujen laatu vastaamaan sitä.

Postcrossingissa toisilleen tuntemattomat ihmiset lähettävät postikortteja toinen toisilleen ympäri maailmaa. Harrastus on postimaksuja ja kortteja lukuun ottamatta ilmainen. Monille se onkin ainoa mahdollinen harrastus ylläpitää, koska siinä ei ole kiinteitä kuluja. Etenkin korona-aikana harrastus on ollut erityisen tärkeä, kun sosiaaliset kontaktit ovat monilta jääneet pois.

Postin vuosittaiset hinnankorotukset ovat kuitenkin iskeneet rajusti. Vaikka kyse on pienestä noususta, joka Postin mukaan ei vaikuta tavallisiin ihmisiin, meille harrastajille se on paljon. Itse lähetän noin 15 korttia kuukaudessa, ja se voi maksaa helposti 60 euroa. Moni harrastaja lähettää runsaasti yli 30 korttia kuukaudessa, mutta hinnannousun vuoksi lähetetty korttimäärä on jopa puolittunut lyhyen ajan sisällä.

” Korona-aikana harrastus on ollut erityisen tärkeä.

Hinnat eivät mitenkään vastaa Postin laatua. Postia jaetaan vakituisesti vain kolme kertaa viikossa vilkkaalla asuinalueellani Uudellamaalla. En muista, milloin viimeksi kortti olisi mennyt edes Suomen sisällä perille luvatun ajan sisällä. Kortit tuhoutuvat, niitä ja henkilökohtaista postia jaetaan jopa vääriin kaupunkeihin, ja vastuu jää tässä aina kuitenkin vastaanottajalle.

Postin mukaan syy hinnannousuille on paperipostin väheneminen. Mutta olisiko mitenkään mahdollista, että hintojen laskeminen saattaisi jopa lisätä paperipostin lähettäjiä? Ahkerin postcrossing-maa on Saksa, jossa postimaksu ulkomaille on vain 0,90 euroa.

Viime vuosina Suomi on ollut tilastoissa ensimmäinen postcrossaajien määrässä asukaslukuun verrattuna. Voi varmasti sanoa, että me harrastajat pidämme paperipostin kulkua hengissä. Voisi myös kuvitella ihmisten innostuksen paperipostiin kasvavan, jos se olisi kannattavampaa ja menisi perille ajoissa. Monissa maissa myös ero maan sisäisen ja ulkoisen postin hinnoissa on suuri, kun taas Suomessa se on 0,10 euroa. Jo kotimaisen postin hintojen laskeminen varmasti auttaisi kulujen kattamisessa, kun kynnys lähettää paperipostia myös juhlasesonkien ulkopuolella olisi matalampi.

Harrastajien keskuudessa on ollut paljon puhetta määräalennuksesta, joka tekisi harrastuksesta kannattavampaa ja lisäisi Postin tuloja pitkällä aikavälillä. Miksi Postilla ei voisi olla esimerkiksi kanta-asiakkuutta niille, jotka palveluja säännöllisesti käyttävät?

Hintojen nousu on jo ylittänyt monen kipurajan. On sääli, jos monen hyvinvointia edistävä harrastus päättyy vain Postin takia. Jos hinnat jatkavat nousua, Posti tappaa paperipostin lähettämisen kokonaan, vaikka Suomessa sen säilymiselle on enemmän kuin hyvät mahdollisuudet.

Emma Laine

Nurmijärvi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.