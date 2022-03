Nyt on aika viedä Suomi täysivaltaiseksi länsimaaksi

Sanna Marinilla on sama tehtävä kuin Esko Aholla 1990-luvun alussa.

Mielipidekyselyjen perusteella suomalaisten suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on muuttunut radikaalisti.

Kaksi nuorta pääministeriä vaikeina aikoina: Esko Aho (kesk) 1990-luvun lamassa ja Sanna Marin (sd) niin koronavirus- kuin Ukraina-kriisissäkin. Vaikka henkilöinä ja poliitikkoina he varmaan eroavat toisistaan kovastikin, molemmat laitettiin omana aikanaan suuren johtajuushaasteen eteen: viedä Suomi vahvemmin osaksi läntistä maailmaa ja ottaa vastuu päätöksestä.

Presidentti Sauli Niinistö on vahva ja ulkopolitiikan kiistaton johtaja. Niinistö on korostanut eduskunnan roolia turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Siksi turvallisuuspoliittista valmistelua tehdään eduskunnassa tulevina viikkoina. Hallituksella ja erityisesti pääministeri Marinilla on myös keskeinen rooli – halutessaan jopa ratkaiseva.

Ahon haasteena olivat vastaan hangoittelevat omat keskustalaiset ja maatalousväki laajemmin. Aho puski vastatuuleen ja johdatti Suomen Euroopan unioniin. Kylmäpäistä ja vastuullista toimintaa nuorelta pääministeriltä.

Vaikka EU on kompuroinut ja sen vaikutusvalta esimerkiksi ulkopolitiikassa on näihin päiviin saakka jäänyt kokoaan pienemmäksi, juuri nyt se on ottamassa paikkaansa. Ukrainan kriisi ja karismaattinen Ukrainan johtaja Volodymyr Zelenskyi yhdisti EU:n jäsenmaat. Kukaan ei vähättele unionia nyt. Kriisi kasvatti.

Vaikka EU on myös vahva turvallisuusyhteisö, sillä ei ole annettavanaan sotilaallisia turvatakuita. EU:n 27:stä jäsenmaasta 21 kuuluu Natoon, jolla on tarjottavanaan artikla 5:n turvatakuut jäsenilleen.

” Sdp on ratkaisijan paikalla.

Venäjän julma ja raakalaismainen toiminta Ukrainassa on paitsi synnyttänyt valtavan solidaarisuusaallon Suomessa myös kysymyksen, mikä on Venäjän seuraava askel. Mikä taas on Suomen turvallisuuden paras tae?

Varauksellinen kansalaismielipide Natoa kohtaan on tähän saakka riittänyt poliitikoille syyksi vastustaa tai esittää varaumia Nato-jäsenyyttä kohtaan. Nyt tilanne on mielipidetiedustelujen perusteella radikaalisti muuttunut. Tämä mahdollistaa ja velvoittaa puolueita, joiden tulee ottaa vastuu Nato-jäsenyyden hakemisesta tai hakematta jättämisestä.

Sdp niin Suomessa kuin Ruotsissakin on nyt ratkaisijan paikalla. Ruotsi on askeleen Suomea jäljessä, koska olemme jo vuosia ylläpitäneet mahdollisuutta hakea jäsenyyttä, toisin kuin Ruotsi.

Pääministeri Sanna Marin voi tehdä samanlaisen historiallisen liikkeen kuin hänen silloinen ikätoverinsa Esko Aho aikoinaan – ja viedä maamme tältäkin osin täysivaltaiseksi länsimaaksi. Tätä askelta puoltavat sekä turvallisuus- että talousperusteet. Esimerkillään Marin voi vetää Ruotsin demarit perässään kohti jäsenyyttä. Yhtä jalkaa tapahtuva toiminta on myös helposti perusteltavissa. Yhteistyö hillitsee osaltaan Venäjän uhkaamia vastatoimia, vaikka niitä ei voi poissulkea.

Nyt on aika toimia.

Jyri Häkämies

entinen puolustusministeri (kok) 2007–2011

