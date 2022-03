Sota loi pehmeistä asioista kaikkein kovimpia.

Arvoja on pidetty pitkään niin sanotusti pehmeinä asioina. Vastaavasti strategiat, eurot ja prosentit ovat olleet kovia johtamisen elementtejä.

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan muutti tilanteen. Toki arvojen merkityksestä on puhuttu vuosia, mutta niiden todellinen valta nähtiin todellisessa kriisissä. Lukuisat organisaatiot eri puolilta maailmaa ovat tehneet poikkeuksellisen suuria päätöksiä poikkeuksellisen lyhyessä ajassa. Uskaltaisin väittää, että niistä valtaosa on tehty puutteellisilla tiedoilla.

Jo pelkästään juridiikkaan liittyvissä yksityiskohdissa menisi normaalisti kuukausia. Näin ollen on käännytty arvojen puoleen. Julkinen paine on pakottanut arvioimaan, mikä on tässä tilanteessa vastuullista, mitkä valinnat ovat arvojen mukaisia ja miltä päätökset näyttävät ulkoapäin katsottuna.

Todelliset arvot menevät rahankin edelle. Sota on pakottanut meitä yhteisöinä ja yksilöinä tekemään arvopohjaisia valintoja. Joudumme valitsemaan puolia, koska sidosryhmämme eivät enää hyväksy neutraaliutta. Se näkyy esimerkiksi erilaisina boikotteina. Ajattelisin, että silloin olemme jo todella syvällisten arvojen, kuten vapauden, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden, äärellä.

Sodan aiheuttamat arvokärjistymät saattavat heijastua organisaatioiden johtoon monenlaisena kritiikkinä. Kannustan hallituksia ja johtoryhmiä käyttämään nyt aikaa ympäröivien arvolatausten ja viestinnän tunneilmaston tulkitsemiseen. Viestimistä ei kannata lopettaa. Erityisen tärkeää se on henkilöstöä ja asiakkaita kohtaan. Nyt tarvitsemme johtajia, joilla on kyky rakentaa luottamusta ja toivonkipinää tulevaan.

