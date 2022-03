Jos toiminta todella on useissakin esi- ja alakouluikäisten ryhmissä jokapäiväistä, se ansaitsee huomiota.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ommenttien vuoksi teimme kyselyn kasvatusalan ammattilaisille pienten lasten kesken tapahtuvasta sukuelimiin kohdistuvasta satuttamisesta. Ilmiön on arveltu yleistyneen. Saimme kolmessa vuorokaudessa 78 vastausta. Puolet totesi tavan olevan yleinen 5–6-vuotiailla pojilla, joskin jo 3–4-vuotias voi kohdata sen. Harvemmin osapuolena oli tyttö.

Vastausten mukaan yllätyksellisyys, naureskelu, taisteluleikit ja ilmiön leviäminen ryhmissä oli tavallista. Sitä kuvattiin poikien ”omaksi jutuksi tai sisäpiirivitsiksi”, mutta se ei monien lasten mielestä ollut lainkaan hauskaa.

Jos toiminta todella on useissakin esi- ja alakouluikäisten ryhmissä jokapäiväistä, se ansaitsee huomiota. Kivesten tylppä vamma voi aiheuttaa vakavan vaurion. Lasten keskinäiseen kiusaamiseen ja väkivaltaan on nyt kiinnitetty aktiivisesti huomiota. Samaan aikaan kivesten satuttaminen on esitelty humoristisesti monissa viihdeohjelmissa, joita myös lapset seuraavat, vaikka niitä ei olekaan heille tarkoitettu.

Menneinä vuosikymmeninä poikien keskinäinen tappeleminen laajalti katsottiin normaaliksi. Tätä ilmentävät muun muassa sota-ajan lääkärien lausunnot, joissa pidettiin epänormaaleina miehiä, jotka kertoivat, etteivät koskaan olleet halunneet tapella. Puhuttiin rehdistä tappelusta ilman vyön alle lyömistä. Onkin täysin mahdollista, että kiveksiin kohdistettujen iskujen hyväksyminen lasten keskuudessa on varsin tuore ilmiö.

Tiedetään, että väkivaltaisen toiminnan mallit ovat kulttuurisesti tarttuvia ja että pienten lasten empatiakyky on vasta kehittymässä. Osa saamistamme vastauksista viittasi vahvasti siihen, ettei tällaiseen väkivaltamuotoon aina osata puuttua, ja se koetaan hämmentäviksi. Koulutusta varhaiseen puuttumiseen tarvitaan kasvatusalalla.

Raisa Cacciatore

lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto ry

Hannu Lauerma

työelämäprofessori, Turun yliopisto

ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala ja Turun yliopistollisen keskussairaalan oikeuspsykiatria

