Venäjän toiminta on ollut arvaamatonta – se on otettava huomioon Nato-pohdinnoissa

Kaikkien lähtöoletuksien kriittinen tarkastelu on välttämätöntä, kun tavoitteenamme on turvata Suomen tulevaisuus välttäen jännitteiden pysyvää nostamista Itämeren ympäristössä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni suomalainen on pohtinut Naton turvatakuita ja niihin liittyvää problematiikkaa. Puhutaan riskeistä, jotka liittyvät mahdollisen jäsenhakemuksen ja jäsenyyden myöntämisen väliseen aikaan. Toinen, jopa vielä oleellisempi kysymys, on Naton viidennen artiklan merkitys, kun suojaa haetaan nimenomaan Putinin Venäjän aggressioilta.

Turva muodostuu paitsi jäsenmaiden sopimuksesta myös sopimuksen uskottavuudesta vastapuolen silmissä. Yleisesti ottaen on oletettavaa, että konfliktin osapuolet toimivat loogisesti ja omaa turvallisuuttaan maksimoiden. Näin ollen minkään selkkauksen laajeneminen siten, että se laukaisisi viidennen artiklan mukaiset vastatoimet on epätodennäköistä, onhan Yhdysvaltain ylivoimainen sotilaallinen voima Naton takuuna.

Viime viikkojen tapahtumat antavat aihetta epäillä Venäjän toimien järkiperäisyyttä, johtajansa motiiveja ja jopa mielenterveyttä. Tällaisessa tilanteessa on mahdotonta tietää, kuinka Venäjä suhtautuu Nato-maiden keskinäiseen solidaarisuuslupaukseen: siis uskooko Putin, että Yhdysvallat ja muut Nato-maat olisivat valmiit laajentamaan sotaa siten, että ne itse altistuisivat Venäjän hyökkäykselle, jopa ydinasein, mikäli yhden Nato-maan kimppuun hyökättäisiin? Pahin skenaario lienee, että Putin ei edes pane pahakseen, vaikka hänen toimintansa johtaisi uuteen ”suureen isänmaalliseen sotaan”.

Tällainen pohdinta voi kuulostaa vaaralliselta, kun lähtökohtana on usko Naton antamaan turvaan. Kauhun tasapainoon perustunut kylmän sodan maailmanjärjestys on kuitenkin järkkynyt viimeistään nyt, ja kaikkien lähtöoletuksien kriittinen tarkastelu on välttämätöntä, kun tavoitteenamme on turvata Suomen tulevaisuus välttäen jännitteiden pysyvää nostamista Itämeren ympäristössä.

Otso Ylönen

Salo

