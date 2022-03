Suurin osa sodan välittömistä kuolonuhreista on miehiä, mutta nykyajan sodissa kuolee enemmän siviilejä kuin sotilaita.

Toimittaja Anna-Stina Nykänen kirjoitti sodan sukupuolittuneisuudesta (HS 12.3.). Jutussaan hän valitti poikien vaarallista asemaa aseellisissa konflikteissa ja uhrauksia, joita he joutuvat tekemään kansallisen turvallisuuden ja itsenäisyyden puolesta. ”Tyttöjen ei ole pakko ajatella asiaa”, hän väitti. Mutta joutuvathan naiset pohtimaan ja ratkaisemaan sodan seurauksia laajastikin.

Monet uskovat, että sodat tappavat enemmän miehiä kuin naisia, mutta todellisuudessa näin ei ole (Plumper & Neumayer, 2006). Koska valtaosa sotilaista on miehiä, suurin osa sodan välittömistä kuolonuhreista on miehiä. Nykyajan sodissa kuolee kuitenkin enemmän siviilejä kuin sotilaita. Aseellisilla konflikteilla on merkittäviä epäsuoria seuraamuksia maatalouteen, infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen järjestykseen, ja nämä vaikuttavat enemmän naisiin kuin miehiin. Tämän lisäksi naiset kärsivät konflikteissa sukupuolittuneesta väkivallasta.

Parisuhdeväkivalta ja seksuaalinen väkivalta lisääntyvät eksponentiaalisesti konfliktin syttyessä. YK luokitteleekin raiskauksen yhdeksi sodankäynnin välineeksi. Esimerkiksi kolmivuotisen Bosnian sodan aikana raiskattiin 60 000 ja satapäiväisen Ruandan kansanmurhan aikana 250 000 naista. Raiskausten ja parisuhdeväkivallan seuraukset jäävät vaikuttamaan konfliktien jälkeisissä ympäristöissä, joiden järjestäytymättömät t olot ovat vaarallisemmat naisille kuin miehille (O'Reilly, Suilleabhain & Pfaffenholz, 2015).

” YK luokittelee raiskauksen yhdeksi sodankäynnin välineeksi.

Viime aikoina Suomessa on keskusteltu taas asevelvollisuudesta ja siitä, miten se kuormittaa epätasa-arvoisesti nuoria miehiä. Pidän ongelmallisena, miten keskustelu aina sivuuttaa sen, että naiset tekevät jo nyt valtaosan yhteiskunnan palkattomasta työstä.

Miesten suorittama asepalvelus kestää kuusi kuukautta, mutta naiset tekevät kahdeksan tuntia viikossa enemmän palkatonta työtä kuin miehet (Tilastokeskus 2018). Tästä kertyy työelämän ajalta 27 kuukautta. Tähän ei ole laskettu mukaan niin sanotun metatyön viemää aikaa ja sen aiheuttamaa henkistä painetta. Tämän lisäksi naiset kantavat ja synnyttävät seuraavan sukupolven, jotta on sitten niitä poikia, joita lähettää rintamalle.

Sodasta puhutaan usein välttämättömänä tragediana aivan kuin luonnonkatastrofina. Harvemmin ajatellaan, että se on epäonnistuneen diplomatian tulosta ja että se olisi vältettävissä.

Olen Nykäsen kanssa eri mieltä siitä, etteivätkö naiset joutuisi ajattelemaan sotaa ja sen seurauksia; väittäisin, että he pohtivat niitä paljonkin. Ehkä siksi historiasta ei juurikaan tunneta esimerkkejä naisten julistamista sodista.

Siri Lindholm

kulttuurintutkimuksen tohtorikoulutettava

London College of Fashion

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.