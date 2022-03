On välttämätöntä, että osapuolet pystyvät sopimaan tulitauosta ja tiestä rauhaan.

Väinö Linnan romaanissa Tuntematon sotilas alikersantti Hietanen toteaa venäläiselle Vera-nimiselle naiselle: "Kyl mää sen tunnusta et sota on paljast pahantekko, molemin puali, alkakko sen sit kuka hyväs. Siit joutu ain kärsimä semmosekkin ku ei ol kenelkkän paha tehny. Niinku esimerkiks kaik mukula." Haavoittunut Hietanen itse kuolee romaanissa hirveällä tavalla.

Venäjän kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäys Ukrainaan on tehnyt näkyviksi sodan äärimmäisen vastenmieliset kasvot: ihmisten hädän ja kärsimykset sekä aineellisten arvojen suuret tuhot.

On välttämätöntä, että osapuolet pystyvät sopimaan tulitauosta ja tiestä rauhaan. Sankaruus, joka uhrauksista huolimatta on valmis jatkamaan sotaa katkeraan loppuun saakka, ei ole kansakunnan tulevaisuuden kannalta kestävä ja vastuullinen ratkaisu. Suomalaisillakin on kokemusta katkerista rauhanteoista, joiden seurauksena itsenäinen Suomi on kuitenkin säilynyt ja pystynyt kehittymään hyvinvointivaltioksi.

Ukrainan sota on laukaissut maailmassa mittavan asevarustelukierteen.

Suomikin, joka juuri on päättänyt sijoittaa miljardeja euroja muun muassa uusiin hävittäjiin ja sotalaivoihin, aikoo ilmeisesti lisätä aseisiin tarkoitettuja menoja sadoillamiljoonilla euroilla. Näin siitä huolimatta, että lisää varoja tarvittaisiin kipeästi yhteiskunnan useiden puutteiden korjaamiseen.

Ilmassa on jonkinlaista yleistä sotaan varustautumisen henkeä huolimatta presidentin vakuutteluista, että Suomeen ei kohdistu välitöntä uhkaa.

Suomalaisissa kytevän rasistisen venäläisvihan uutisoidaan lisääntyneen.

Turvallisuuspolitiikassa aseellinen varustautuminen ja sotilaallinen liittoutuminen tuntuvat syrjäyttävän rauhaan tähtäävän ulkopolitiikan, vaikka onnistunut ulkopolitiikka on ollut Suomen kehittymisen keskeinen tekijä.

Matti Rintala

varatuomari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.