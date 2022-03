Tätä hetkeä parempaa mahdollisuutta muuttaa mieltään on vaikea keksiä.

Kaaosteoria on matematiikan teoria, jonka mukaan todellisuus tulee ymmärtää dynaamiseksi ja ennustamattomaksi. Kaoottisuudelle on ominaista, että lopputulosta ei voida ennustaa sen alkutilasta. Kun tarkastelee nykyistä toimintaympäristöämme, kaaosteoriahan se siinä.

Kaaosteoriaan kuuluu myös vertaus siitä, kuinka perhosen siivenisku voi saada aikaan tapahtumaketjun, joka johtaa myrskyyn toisella puolella maapalloa. Ukrainan sota on ollut šokki koko maailmalle. Käsillä oleva tilanne tuntuu kuitenkin käänteiseltä perhosefektiltä. Olemme kohdanneet riepottelevan myrskyn, jonka seuraukset laajenevat globaalisti pieniinkin yksityiskohtiin. Emme vielä edes ymmärrä, mitkä tämän sodan vaikutukset tulevat olemaan.

Kun kaaos on päällä, on inhimillistä yrittää jäsentää ympäröivää maailmaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Asiantuntijuudelle on ollut syystäkin kysyntää. Ulkopoliittisen instituutin ja Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijoiden Twitter-seuraajien määrät ovat kasvaneet eksponentiaalisesti viime viikkojen aikana. Nämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ammattilaiset ovat tehneet arvokasta työtä sanoittaessaan tapahtunutta meille tavallisille pulliaisille. Asiantuntijuus tuo lohtua kaaoksen keskelle.

Perhosten siiveniskujen paukkuessa kyky ajatella asioita kokonaan uudesta näkökulmasta nousee kuitenkin, jos ei asiantuntijuuden arvon ohi, vähintäänkin sen rinnalle. Uusi todellisuus edellyttää nimittäin uusia totuuksia, jopa sellaisia, joista luottamamme asiantuntijatkaan eivät vielä tiedä. Uusiin totuuksiin pääsee vain murtamalla reippaasti vanhoja myyttejä ja kaatamalla pyhiä lehmiä. Tämä puolestaan vaatii uskallusta muuttaa mieltään ja sen myötä toimia toisin.

Yrityksissä jatkuvasti päivittyvät strategiat ovat arkipäivää. Perhosen siivet läpsivät koko ajan. Politiikassa sen sijaan uuden suunnan löytäminen on perinteisesti ollut hidasta hommaa. Mielensä muuttamista, takinkääntämistä, on pidetty suorastaan halveksittavana.

Vahingonilolla, joka syntyy, kun löydämme ydinvoimaa nykyään kannattavan vihreän, Nato-jäsenyydestä mielensä muuttaneen demarin tai Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen kriittisesti suhtautuvan kokoomuslaisen, jäädytetään tehokkaasti kantojaan vielä pohtivien poliitikkojen mielipiteet.

Organisaatiopsykologi Adam Grant käsittelee kirjassaan Think again mielensä muuttamista ja sen tarpeellisuutta uusien näkökulmien ja ajattelun taustalla. Grant kannustaa meitä pohtimaan, miksi saatoimme aikaisemmin olla näkemyksiemme kanssa väärässä – sen sijaan, että keskitymme, perustelemme itsellemme ja muille, miksi olemme nyt oikeassa.

Tällainen tapa ajatella vapauttaa meidät oikeassa olemisen pakosta. Se taas antaa mahdollisuuden nähdä uusia toimintavaihtoehtoja. Grant muistuttaa, etteivät Kodakin tai vaikkapa Nokian kaltaisten, entisten menestysyhtiöiden johtajat epäonnistuneet ajattelemisessa. He epäonnistuivat mielensä ja ajattelunsa muuttamisessa, kun toimintaympäristö muuttui.

Pandemian ja sodan runtelemassa ajassa toimiminen vaatii uutta ajattelua ja edellyttää uusia toimintatapoja. Nyt jos koskaan on siis syytä olla joustava siinä, mihin uskoo. Tätä hetkeä parempaa mahdollisuutta muuttaa mieltään on suorastaan vaikea keksiä. Tämä on mahdollisuus, johon kaikkien vastuutehtävissä toimivien kannattaa tarttua.

Palataan kaaosteoriaan. Sen kehittäjän James Yorken väitetään sanoneen: ”The most successful people are those who are good at plan B.” Sitä paitsi mielensä muuttamisella on hopeareunus – mitä nopeammin huomaa olevansa väärässä, sitä nopeammin pääsee olemaan oikeassa.

Kirjoittaja on Ellun kanat -konsulttitoimiston toimitusjohtaja.