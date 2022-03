Kriisin jalkoihin jäävien ja kriisiä pakenevien siviilien asema on kaikista heikoin ja avuttomin.

Toimittaja Anna-Stina Nykänen kysyi (HS Sunnuntai 12.3.), miten kertoa äidille sodasta – siis äideille, joilla on asevelvollisuusikäinen poika.

Asevelvollisen tyttären asevelvollisena äitinä haluan kertoa teille kaikille huolissanne oleville äideille seuraavaa.

Aloittaessani asepalveluksen en juurikaan ajatellut sitä muuna kuin hetken aikaa kestävänä varusmiespalveluksena, erilaisena vuotena kaikkien elämäni vuosien joukossa. Jälkeenpäin tajusin, että asepalveluksen aikana minulle annettiin itse asiassa roppakaupalla sekä henkilökohtaisia että ison joukon kanssa yhdessä selviytymisen taitoja, joista on hyötyä kaikenlaisissa kriisitilanteissa.

Tarpeen vaatiessa minua ei haluta lähettää varta vasten kuolemaan vaan nimenomaan puolustamaan ja suojaamaan sekä itseäni että muita. Tätä varten minulle on nimenomaan erityisesti opetettu sitä, miten minä itse selviydyn ja me selviydymme yhdessä.

Sodan syttyessä sota-alueelta alkaa pitkä pakolaisten virta. Näillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta, taitoja, halua tai rohkeutta puolustautua. Kriisin jalkoihin jäävien ja kriisiä pakenevien siviilien asema on kaikista heikoin ja avuttomin. Jokainen on siinä tilanteessa omillaan ja hädissään.

Varusmiespalveluksen suorittaneina aseveljinä ja -siskoina me taas emme joudu kohtaamaan kriisiä yksin. Meille on opetettu tarvittavia taitoja ja me osaamme toimia yhdessä, jotta emme olisi suojattomia ja avuttomia. Monia saattaa hämmästyttää se, että kaikkien näiden taitojen joukkoon kuuluu myös irrottautuminen ja väistäminen tarpeen niin vaatiessa, toinen toista tukien ja suojaten.

Äitinä kannan huolta omasta lapsestani. Minua kuitenkin helpottaa tieto, että oma lapsenikin on saanut näitä puolustautumisen ja selviytymisen taitoja. Hän ei joudu selviytymään yksin ja avuttomana – peloissaan hän ehkä on, mutta ei avuttomana eikä yksin.

Laura Tiilikainen

reservin kapteeni, Espoo

