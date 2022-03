Savon Sanomat kirjoittaa, että oman talouden hallinta on tärkeä osa varautumista.

”Ukrainan sota on horjuttanut tavallisten suomalaisten turvallisuudentunnetta monin tavoin. Sotilaallista uhkaa kenenkään ei juuri nyt tarvitse pelätä, mutta jo sellaisen uhan teoreettinenkin mahdollisuus lisää epävarmuutta tulevasta.”

”Polttoaineiden hinnannousu on iskenyt erityisen voimakkaasti haja-asutusalueilla asuviin ihmisiin, joiden on töidensä vuoksi pakko pitää autoa tai kahta autoa. Sähkön hinta on jäänyt korkealle tasolle. Tiedetään, että myös ruuan hinta nousee, kun ruokaketjun kustannuskuorma kasvaa joka suunnalta ja maailmanmarkkinoilla tarjonta vähenee.”

”Kaikki merkit siis osoittavat, että kotitalouksilla on edessään vaikeita aikoja ja lienee syytä puhua vuosista. Kun ruoka kallistuu, se koskettaa erityisesti pienituloisia, joiden ostovoimasta ruoka alkaa viedä paljon nykyistä enemmän.”

”Viimeistään nyt kodeissa on aika varautua tulevaan, sillä oman talouden hallinta on tärkeä osa varautumista. Varautumisen pahan päivän varalle voi aloittaa helposti, esimerkiksi istahtamalla keittiön pöydän ääreen koko kotitalouden voimin ja laittamalla tulot ja menot paperille. Erityisesti menopuolen selvitystyö saattaa avata silmiä. Jos selvitystyö osoittaa pientäkin ylijäämää, on suurta viisautta säästää.”

”Kaikkien kotitalouksien ei ole tarpeen kuristaa kulutustaan. Jos on taloudellista liikkumavaraa säännöllisten tulojen ja aikaisemmin hankittujen taloudellisten puskureiden ansiosta, parasta on, jos tällaiset kuluttajat jatkavat arkeaan normaalisti, sillä laajamittainen yksityisen kulutuksen romahdus vetää taloutta taantumaa kohti.”

Ilta-Sanomien mukaan ”Putinin sotahintoja” on syytä hillitä.

”Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kuvasi karuja näkymiä lauantaina Ylen Ykkösaamussa varoittamalla, että sodan takia ’ruokakassin hinta tulee tuplaantumaan’. Kolkko viesti kansalaisille oli, että ’meillä on nyt sotahinnat, Putinin hinnat’.”

”Energian hintashokki kärjistää maatalouden kannattavuuskriisiä ja ajaa myös kuljetusalaa ahdinkoon, joten Lintilän vihjaamille näiden alojen tukitoimille on epäilemättä tarvetta. Mutta jos tarkoitus on pitää talouden pyörät pyörimässä, pelkkä maatalous- ja kuljetusyritysten energiatuki ei sitä takaa.”

”Siksi ’Putinin sotahintoja’ on hillittävä myös kotitalouksia auttavilla toimilla, joiden on lisäksi syytä olla tehokkaampia kuin esillä olleet pienet työmatkakuluvähennysten korotukset. Yksi nopea- ja laajatehoinen vastalääke hintashokkeihin olisi energian ja ruoan arvonlisäverotuksen tuntuva keventäminen.”