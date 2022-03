Pikakirje kulki Tullin, Postin Vantaan-pisteen ja Helsingin-pisteen väliä useita kertoja.

Mielipidesivulla on viime päivinä on ihmetelty, miksi Britanniasta lähetetty posti ei tule perille Suomeen. Posti on vastannut kirjoittajille, että lähetyksistä on puuttunut vastaanottajan puhelinnumero.

Tyttäreni lähetti 11. marraskuuta 2021 Lontoosta ystävälleen kirjeen, jossa oli pikkutytöille itse tehdyt, kaupallisesti arvottomat mekot. Kirjeen päällä oli vastaanottajan osoitetietojen lisäksi puhelinnumero. Kirje palautui lähettäjälle Lontooseen 17. helmikuuta 2022.

Tyttäreni lähetti myös äidilleen 22. joulukuuta 2021 pikakirjeenä itse tehdyn, kaupallisesti arvottoman mekon syntymäpäivälahjaksi. Pikakirjeenä siksi, että sen kulkua voi seurata, koska edellä mainittu kirje oli kateissa. Kirjeen päällä oli vastaanottajan osoitetietojen lisäksi myös puhelinnumero sekä tarvittavat tulliselosteet.

Kirje kirjattiin Postin järjestelmään Suomessa ensimmäisen kerran 11. tammikuuta 2022. Tullauspyyntö tuli 14. tammikuuta, jolloin tullaus tehtiin verkossa. Sen jälkeen pikakirje seikkaili Tullin, Postin Vantaan-pisteen ja Helsingin-pisteen väliä useita kertoja. Vastaanottaja kyseli sitä useasti Postin asiakaspalvelusta, ja se luvattiin etsiä. Lopulta se tuli vastaanottajalle 3. helmikuuta 2022, eli pikakirjekirje oli matkalla 43 päivää.

Puhelinnumero kirjeen päällä ei siis auttanut kummassakaan tapauksessa.

Juhani Koskinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.