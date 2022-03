Nimeämällä Mika Waltarin kodin käyttöhanke uudelleen, esimerkiksi kirjailijakodiksi, vältettäisiin aikaa vievä rakennusvalvonnan lupaprosessi. Suurimmat vaikeudet ovat toki rahoituksessa. Toimeen on tartuttu, mutta tänä aikana huomio on kiinnittynyt vielä suurempiin asioihin maailmalla. Mika Waltarin kirjallisten tuotosten ihailijoita on paljon Suomessa ja muuallakin.

Helsingin kaupungissa on ennestään yleisökäytössä olevia asuntoja asemakaavaan merkityillä asuinkerrostaloalueilla. Niissä on tiukat aikarajoitukset, eikä niitä nimitetä museoiksi vaan kodeiksi. Esimerkiksi Taiteilijakoti Lallukka Apollonkadulla tai Taidekoti Kirpilä Pohjoisella Hesperiankadulla, molemmat Töölössä lähellä Mika Waltarin kotia.

Arkkitehti Alvar Aallon yleisölle avoin kotitalo taas sijaitsee Munkkiniemessä, varsinainen museo Jyväskylässä.

Ritva Sario

eläkeläinen, Helsinki

