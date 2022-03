Entinen puolustusministeri Jyri Häkämies (kok) hehkutti mielipidesivulla (HS 14.3.) pikaisen Nato-ratkaisun tarvetta: ”Nyt on aika viedä Suomi täysivaltaiseksi länsimaaksi.”

On vaikea kuvitella huonompaa ajankohtaa hankkeelle kuin juuri nyt. Euroopassa on käynnissä sota, joka toivottavasti jää historiaan ”Putinin sotana” – ei siis Venäjän.

Suomi ei ole tämän sodan osapuoli eikä sellaiseksi pyrikään. Myöskään Nato ei ole siihen liittynyt. Olennaista on kuitenkin se, että Putinin ikivihollinen näyttää olevan juuri Nato. Jos Suomi tässä tilanteessa sekaantuisi tähän sotapolitiikkaan astumalla virallisestikin Venäjän vihollisen rinnalle, se olisi typerin mahdollinen teko tässä maailmantilanteessa.

Nato on muutoinkin melko ongelmallinen liitto, jossa Yhdysvallat käyttää yleensä yksin suvereenia päätösvaltaa siitä, mihin milloinkin lähdetään. Monella pienellä Nato-maalla on karvaita kokemuksia siitä, mihin ne ovat joutuneet mukaan. Tämä on koskenut myös eräitä Natolle ”ystävällisiä maita” liittoutuman ulkopuolellakin.

Reima T. A. Luoto

Espoo

