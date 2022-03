Yksi jäteastia riittää. Jätteiden lajittelu tapahtuu vasta toisessa päässä pussien värin perusteella.

Mielipidesivulla (HS 12.3.) kirjoitettiin pientalojen jätteenkeräyksestä. Kerron Ruotsin systeemistä, jota kannattaisi harkita myös Suomessa.

Ystävämme asuvat omakotitalossa Ruotsin Eskilstunassa. Heillä on yksi roska-astia, johon kerätään kaikki. Ideana on, että jokaiselle roskalajille on eriväriset pussit: esimerkiksi biojäte menee vihreään pussiin, sekajäte harmaaseen ja muovi keltaiseen. Pussit saadaan keräysyritykseltä, ja kun tietyn väriset pussit ovat lopussa, viimeinen pussi laitetaan merkiksi, jolloin firma jättää uuden nipun tilalle. Toimii. Tämä vain esimerkkinä, en tarkkaan muista pussien värejä.

Sama auto kippaa yhden keräysastian pussit kyytiin, ja lajittelu tapahtuu vasta toisessa päässä pussien värin perusteella. Metallit ja lasit ystävämme vievät itse keräyskeskukseen. Sama systeemi sopisi myös Suomeen. Ei tarvita lisälaatikoita viemään tilaa ja rumentamaan maisemaa.

Mia Aaltonen

Espoo

