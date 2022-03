Mielipidesivulla (HS 14.3.) kirjoitettiin väestönsuojista sekä taloyhtiöiden tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta.

Tilintarkastus ja toiminnantarkastus ovat kaksi eri asiaa. Tilintarkastuksen tekee aina Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastaja (HT, KHT tai JHT-tilintarkastaja). Toiminnantarkastuksen sen sijaan voi suorittaa kuka vain, käytännössä usein asunto-osakeyhtiön osakas. Tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuksesta toiminnantarkastuskertomus.

Toimintakertomus on tilinpäätökseen liitettävä, hallituksen ja isännöitsijän laatima, sanallinen kertomus tilikaudesta, joka asunto-osakeyhtiöiden on aina laadittava. Sille on tietyt sisältövaatimukset laissa.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa kannattaa olla tarkkana, että tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja valitaan asianmukaisesti tilintarkastuslain, asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Riitta Laine

tilintarkastusasiantuntija, KHT

Suomen Tilintarkastajat ry

