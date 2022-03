Myös kalatalous on osa ruokajärjestelmää

Ruokaturvakeskustelussa on merkille pantavaa, miten heikosti kotimainen kalatalouselinkeino on osattu huomioida ja mieltää osaksi ruokajärjestelmäämme.

Pääkirjoitus (HS 14.3.) valaisi hyvin kotimaisen ruoantuotannon kustannuskriisiä erityisesti liittyen maatalous- ja eläintuotantoon. Maailmanmarkkinahintojen nousut ovat heijastuneet polttoaineisiin, sähköön, rehuun ja lannoitteisiin. Sotakriisin seurannaisvaikutukset heijastuvat koko elintarvikeketjuun ja lopulta kuluttajahintoihin.

Pääkirjoitus toi esille myös harjoitetun tukipolitiikan vääristymät, kun jaossa olevaa rahaa valuu liikaa heikosti kannattavaan tuotantoon. Se on rakenteellinen ongelma ja poliittisesti vaikeaa korjata. Tuotantotukia ei periaatteessa saisi jakaa vain esimerkiksi huoltovarmuuden turvaamiskriteerit mielessä, ja siltä osin tukipolitiikan uudelleen tarkastelu lienee oikeutettua.

Ruokaturvakeskustelussa on merkille pantavaa, miten heikosti kotimainen kalatalouselinkeino on osattu huomioida ja mieltää osaksi ruokajärjestelmäämme. Kalatalouselinkeino elää markkinataloudessa, ja siltä osin vain terveet yritykset ovat pysyneet ja pysyvät pinnalla. Silakan ja kilohailin kalastuksen kautta meillä on strateginen etu saada markkinoille paitsi edullista ruokakalaa myös kotimaista kalajauhoa kalankasvatukseen Itämeren ravinnekiertoa hyödyntäen.

Tätä resurssia on syytä hyödyntää entistä enemmän ruokajärjestelmässämme. Ruokakriisissä ja huoltovarmuuden turvaamisessa myös kalatalouden kustannusnousut pitää huomioida.

Kari Ranta-aho

kalastusneuvos, Parainen

