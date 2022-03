Vihreä siirtymä on tärkeämpi kuin koskaan

Luomun lisäämisellä ja kehittämisellä voidaan kehittää koko ruokajärjestelmää kestävämmäksi sekä ekologisten haasteiden että huoltovarmuuden kannalta.

Viime päivinä on tullut hyvin selväksi, että sota Ukrainassa on myös ruokakriisi Suomessa. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (14.3.) ruoantuotantomme idän riippuvuudesta lannoitteissa, mutta nostettiin esille myös kestävyysongelmat: ”Peltojen kyllästäminen fossiili-intensiivisesti tuotetuilla lannoitteilla on sekä ilmaston että vesistöjen kannalta huono asia.”

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal ja erityisesti sen maatalouden tavoitteet Pellolta pöytään -strategiassa ovat nyt tärkeämpiä kuin ehkä koskaan. Euroopan unioni tavoittelee muun muassa neljännestä peltoalasta luomuun vuoteen 2030 mennessä ja keinolannoitteiden käytön merkittävää vähentämistä.

Luomussa keskeistä on maan hoitaminen, biologinen typensidonta palkokasvien avulla ja ravinteiden kierrättäminen. Tällainen tuotantotapa vastaa moniin kestävyyshaasteisiin, mutta on myös huoltovarmuuden kannalta järkevä: koska ulkoisia tuotantopanoksia tarvitaan vähän, se kestää paremmin nykyisenlaisia kriisejä.

HS:n jutun mukaan ”kemiallinen lannoitus myös takaa runsaat sadot”. Jutussa tunnuttiin hieman epäiltävän luomun tehokkuutta tuottaa ruokaa. On totta, että luomussa satotasot ovat usein tavanomaisia pienemmät. Maapallon kasvava väestö voitaisiin kuitenkin ruokkia täysin luomulla, mikäli globaalia hävikkiä leikataan ja kulutusta muutetaan kasvispainotteisemmaksi. Luomusatoja voidaan myös parantaa hyvillä menetelmillä ja tutkimukseen panostaen. Parhaat luomuviljelijät saavat jo nyt huippusatoja.

Luomun kestävät menetelmät kiinnostavat yhä enemmän myös tavanomaisia viljelijöitä ja leviävät yhä laajemmalle luomun kasvaessa. Luomun lisäämisellä ja kehittämisellä onkin mahdollista kehittää koko ruokajärjestelmää kestävämmäksi sekä ekologisten haasteiden että huoltovarmuuden kannalta.

Kuten HS:n jutussa mainittiin, luomuun siirtyminen ei kuitenkaan käy nopeasti. Akuutti kriisi tarvitsee akuutteja toimia, mutta tässäkin hetkessä olisi tärkeää suunnata myös tulevaisuuteen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman vahvaan toimeenpanoon.

Aura Lamminparras

toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry

