Näin upseereilla olisi paremmat edellytykset suoriutua tehtävistään.

Puolustusvoimille on Ukrainan sodan synnyttämässä keskustelussa hamuttu lisää upseereita. On aivan totta, että Ukrainan sodan eskaloituminen osoittaa, että Suomen sotilaallisessa maanpuolustuskyvyssä olevat aukot on paikattava.

Puolustusvoimien johtaminen on upseereiden vastuulla. Upseereiden lisäksi tarvitaan kuitenkin tosiasiallisesti toteuttavan portaan osaavaa henkilöstöä, sotilasorganisaation termein aliupseereita ja miehistöä. Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätöksen perusteella upseerit ovat sotilasammattiryhmistä lukumääräisesti kaikista suurin ryhmä. Noin vuosikymmenen tarkastelujaksolla upseereiden määrä on hieman lisääntynyt ja aliupseereiden pysynyt samana. Kaikista eniten on vähennetty siviilihenkilöstön määrää.

Työvoima- ja säästöpoliittisissa toimenpiteissä leikkuriin joutuneen siviilihenkilöstön työtehtävistä merkittävä osa on siirretty upseereiden vastuulle oman toimen osaksi. Työkentällä upseereista tuntuu olevan pula, koska aika ja voimat eivät riitä sotilaallisen maanpuolustuskyvyn kehittämiseen – työaikaa menee työn tekemisen resurssien, kuten henkilöstöseurannan ja matkustusbyrokratian, hoitamiseen.

Luutnantin kouluttaminen vie kolme vuotta. Suomessa on valtavasti päteviä ihmisiä, jotka haluaisivat työskennellä aliupseerina, mutta näitä paikkoja ei ole. Sen sijaan upseereiden koulutuspaikkoja on lisätty vuosi toisensa jälkeen.

Sotilaallisen suorituskyvyn nimissä Puolustusvoimat tarvitsee lisää ammattitaitoista siviilihenkilöstöä hoitamaan organisaation tukitehtäviä sekä ammattitaitoisia aliupseereita kentälle. Tällöin nykyisin jo rivissä olevilla upseereilla olisi paremmat edellytykset suoriutua tehtävistään – Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelusta ja johtamisesta.

Erik Sandström

kapteeni (evp.), sotatieteiden maisteri

Hattula

