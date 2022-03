Oman kodin menettäminen on aina tragedia

Ihmiset tarvitsevat muutakin kuin suojan päänsä päälle. Vasta koti antaa turvan.

Sota Ukrainassa on pysäyttänyt monet suomalaiset sen ajatuksen äärelle, mitä kodin menettäminen tarkoittaa. Myötäelämme surua, joka syntyy, kun joutuu jättämään taakseen oman kodin, tutut tavarat ja mahdollisesti myös rakkaimmat ihmiset. Suomessa muistetaan mittavat menetykset lähihistoriassa. Luultavasti moni pohtii, mitä vastaavassa tilanteessa ottaisimme mukaan. Mihin suuntaan lähtisimme? Saisimmeko apua?

Me asunnottomuustoimijat olemme kuulleet lukuisia tarinoita kodin menettämisistä. Oli kyse luonnonkatastrofista, sodasta, diktatuurista tai sosiaalisista haasteista, kodin menettämisen tragedia on yksilöllinen ja samalla yhteisöjä koskettava.

Myös uusien kotien löytäminen on yhteinen asiamme. Humanitaariset kriisit osoittavat, että asunnottomuuden juurisyyt ovat usein yksilön vaikutuspiirin ulottumattomissa.

EU on ottanut käyttöön tilapäisen suojelun direktiivin. Suomessa se tuli voimaan valtioneuvoston päätöksellä 7.3.2022. Suomessa myönnetään tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille turvapaikanhakijoiden aseman kaltaiset oikeudet. Työnteko-oikeus alkaa välittömästi tilapäisen suojelun saamisesta.

Tässä tilanteessa on hyvä kerrata opit, joita olemme kerryttäneet vastaanoton ja kotoutumisen alkuvaiheista.

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluoikeuden saavilla on oikeus majoitukseen vastaanottokeskuksessa.

Vuonna 2015 Suomeen saapuneista turvapaikkaa hakeneista moni joutui useiksi vuosiksi vastaanottokeskuksiin. Ne ovat laitosmaisia paikkoja, joissa asukkaille jää vain vähän arkeen liittyviä rutiineja ja päätösvaltaa omaan elämäänsä.

Oleskelulupabyrokratian kierre on henkisesti raskas. Silloin elämä pysähtyy epävarmaan odotustilaan. Vuonna 2015 saapuneista ihmisistä osa odottaa edelleen ratkaisua tilanteeseensa.

Asunnon voi järjestää myös itse. Tosin ilman kotikuntaa, suomalaista henkilötunnusta, henkilökorttia, pankkitiliä, verkkopankkitunnuksia ja taloudellisia edellytyksiä asunnon vuokraaminen on vaikeaa. Kielitaidon ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen puute eivät helpota asiaa. Asunnon etsimisessä auttamiseen on saatava resursseja. Lisäksi vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtuvaan syrjintään on puututtava sekä lain että asennemuutoksen keinoilla.

Tärkeintä on, että arkeen kiinni pääseminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Koti on se paikka, jossa voi levätä, toipua ja josta voi lähteä rakentamaan uutta. Ihmiset tarvitsevat muutakin kuin suojan päänsä päälle. Vasta koti antaa turvan.

Asunto on ihmisoikeus. Kaiken jättämään joutuneet ihmiset perheenjäsenineen ansaitsevat inhimillisen vastaanoton paetessaan sotaa ja kärsimystä. Historia opettaa, että joskus voi tulla myös meidän oma vuoromme pyytää apua ja turvaa.

Mia Juselius

asiantuntija, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Veera Vilkama

Katto-toiminnan päällikkö, Moniheli ry

Pauliina Liukkonen

vaikuttamistyön päällikkö, Sininauhasäätiö

Erja Morottaja

viestintäpäällikkö, Vailla vakinaista asuntoa ry

