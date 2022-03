Kaleva kirjoittaa, että Rosatomin aika Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa on lopullisesti ohi.

”Vaikka suomalaiset jatkavat jostain syystä yhä rakennustöitä Hanhikivellä, Fennovoiman tulevaisuus on vaakalaudalla. Maailmantilanne viittaa siihen, että Pyhäjoella tehdään turhaa työtä. Syy on Rosatomin omistajatahon eli Venäjän, joka on hyökännyt naapurimaahansa Ukrainaan ja ryhtynyt käyttämään ydinteknologiaa painostusvälineenä. On päivänselvää, ettei yhteistyö venäläisten kanssa voi jatkua.”

”Saksalaisen E.ON-yhtiön korvaajaksi vuonna 2013 otettu Rosatom on osoittautunut aivan vääräksi kumppaniksi. Viimeisetkin luulot karisivat – –, kun Venäjä ilmoitti ukrainalaisen Zaporižžjan ydinvoimalan kuuluvan tästä lähtien Rosatomille. Toisin sanoen Fennovoiman omistaja on kaapannut haltuunsa vieraan valtion voimalan. Tällainen toisen omaisuuden haltuunotto on ainutlaatuinen tempaus eurooppalaisessa ydinvoimateollisuudessa.”

”Fennovoimaa on viimeiset kymmenen vuotta ajettu eteenpäin suoranaisella toivotaan toivotaan -asenteella. Surkeimpia hetkiä koettiin kesällä 2015, kun Venäjä yritti ympätä omistajaksi hämäräperäisen, rahattoman bulvaaniyhtiön Balkanilta.”

”Sinisilmäisyyden on nyt loputtava. Venäläisosapuolella ei ole enää annettavaa. Viimeistään Yhdysvaltain tulevat energiapakotteet tarjonnevat väylän päästä Rosatomista eroon.”

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan näyttää vahvistaneen entisestään suomalaisten maanpuolustustahtoa.

”Uutiset eri puolilta maata toistavat nyt samaa sanomaa. Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön on tungosta, ja joukossa on kaikenikäisiä miehiä ja naisia. Reserviläisiä on tosin alkuvuoden aikana hakeutunut myös siviiliin päin, mutta liikenne on ollut siihen suuntaan vähäisempää. Esimerkiksi Reserviläisliitto on saanut noin 3500 uutta jäsenhakemusta. Se on enemmän kuin seitsemän edellisen vuoden aikana yhteensä, vaikka liiton jäsenmäärä alkoi nousta selvästi jo Venäjän vallattua Krimin Ukrainalta 2014.”

”Naisten valmiusliitonkin kevään kursseille jonottaa parhaillaan yli 500 naista.”

”Ukrainassa on viime viikkoina nähty, että valloitushaluinen suurvaltakin voi kohdata suuria vaikeuksia, jos sitä vastassa on kansa, jolla on vankkumaton tahto puolustaa omaa maataan. Suomalaisten maanpuolustustahtoa ei ole aikojen saatossa tarvinnut paljon epäillä, ja vähiten tänä päivänä. Lukuisat kansalaiset osoittavat sen nyt omilla teoillaan, kukin parhaan kykynsä mukaan. Viesti on niin väkevä, että se pannaan varmasti merkille myös rajojemme ulkopuolella.”