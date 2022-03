Olkaa taas pitkästä aikaa johtajia ja kuunnelkaa ensisijaisesti parhaita ulko- ja turvallisuuspolitiikan ammattilaisia, niin kenraaleita kuin kokeneita viranhaltijoita, everstejäkin.

Mielipidekyselyt osoittavat kansan syvien rivien hiipivän Suomen Nato-jäsenyyden kannalle. Kustakin puolueesta eniten kansan pulssilla elävät kilvan julistavat kannattavansa Suomen liittämistä tähän transatlanttista ja eurooppalaista turvallisuutta tukevaan liittoumaan.

Pahimmillaan Suomen valtion tulevaisuutta koskevasta asiasta tullaan päättämään kuin koronarajoituksista: Kuunnellaan äänestäjien mielipide ja tehdään juuri niin. Aina on jokin vaali tulossa.

Minullakin on mielipide Natosta. Mutta älkää hyvät päättäjät sen perusteella tehkö asiasta ratkaisuja, vaikka miten kovasti näkemystäni gallupien kautta teille huutaisin. Olkaa taas pitkästä aikaa johtajia ja kuunnelkaa ensisijaisesti parhaita ulko- ja turvallisuuspolitiikan ammattilaisia, niin kenraaleita kuin kokeneita viranhaltijoita, everstejäkin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kannatus on onneksi niin suuri ja jatkokausikin jo menossa, että meillä on vielä toivoa saada maahan sellaiset ratkaisut sotilaallisesta liittoutumisesta, jotka on tehty ilman tarvetta miellyttää yhdenkään puolueen äänestäjiä.

Kalle Kiili

insinööri, kriisinhallintaveteraani, Tampere

