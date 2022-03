Lapin Kansa kirjoittaa, että päättäjien on aika kertoa Nato-kantansa.

”Kansallisessa turvallisuusmielipiteessämme on tapahtunut muutamassa viikossa lähes täydellinen takinkääntö. Ensimmäistä kertaa koskaan selkeä enemmistö – – paitsi kannattaa Suomen hakeutumista puolustusliitto Naton jäseneksi myös katsoo, ettei asiasta tarvitse järjestää neuvoa-antavaa kansanäänestystä.”

”Moni poliitikko on pantannut tähän asti Nato-kantaansa. Sen sijaan heillä on ollut tapana puhua ympäripyöreitä Suomen Nato-optiosta sekä sotilaallisen ja muun turvallisuusyhteistyön syventämisestä Ruotsin ja muiden länsiyhteisöjen kanssa. Päättäjien käytöstä selittää pitkälle pelko äänten menettämisestä, onhan selvä enemmistö kansalaisista – – ollut aiemmin Nato-jäsenyyttä vastaan.”

”Enää tällaiseen arkuuteen ei pitäisi olla mitään syytä. Silti yllättävän iso joukko poliitikoista panttaa edelleen Nato-kantaansa. Tätä on syytä hämmästellä tilanteessa, missä Neuvostoliiton kaatumisesta on kulunut reippaat 30 vuotta.”

”Suomettuneimpienkin silmälasien takaa maailman menoa seuraavalta ei liene jäänyt huomaamatta se, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan peruspilarit ovat kaatuneet lopullisesti tai vähintäänkin määrittelemättömän pitkäksi aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan siirsi vanhan, luottamukseen perustuvan rinnakkaiselon samaan historian romulaatikkoon, missä yya-sopimuskin lojuu.”

”Uusi, liturgiavapaa aika vaatii uudenlaista asennetta myös poliitikoilta. Turvallisuusasioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä suoraan ja kiertelemättä. Nato ei ole enää turvallisuuttamme uhkaava mörkö, vaan mahdollinen suoja itänaapurin arvaamattomuutta vastaan.”

Keskisuomalaisen mukaan Venäjä käytännössä nyt pakottaa Suomen lunastamaan Nato-option – tai sitten pitää jättäytyä Venäjän alistamaksi.

”Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan oppi on, että Natoon kuulumaton maa voi joutua hyökkäyksen kohteeksi. Maa joutuu puolustamaan itsenäisyyttään ja vapauttaan vain omin voimin.”

”Suomalaiset kokevat nyt turvattomuutta, vaikka maanpuolustusta on hoidettu pitkäjänteisesti ja maallamme on puolustuskykyä. 5,5 miljoonan asukkaan maan olisi kuitenkin vaikea vastustaa pitkään yksin Venäjän kaltaisen 144 miljoonan ihmisen maan väkivaltaista painostusta.”

”Suomen valtiojohto on tehnyt viime viikkoina paljon töitä maan turvallisuuden eteen. Kansainväliset suhteet ovat olleet aktiivisia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puhunut etenemisestä harkiten, ei viivytellen. Linjaus on presidentiltä järkevä kunhan se aidosti tarkoittaa, että emme viivyttele.”