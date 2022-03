Meriliikenteen päästövähennyksissä on huomioitava talviolosuhteet

Talvimerenkulku rasittaa Suomen suhteellista kilpailukykyä ja teollisuuden kuljetusten kustannuksia.

Merikuljetukset ovat elintärkeitä Suomelle. Viennistä 90 prosenttia kulkee laivoilla, tuonnista 80 prosenttia. Vaihtoehtoja ei oikein ole: sijaintimme vuoksi kuljetuksia ei voi siirtää kumipyörillekään.

EU:ssa valmistellaan isoa ilmasto-ohjelmaa eli 55-valmiuspakettia, joka vaikuttaa merkittävästi meriliikenteeseen. Euroopan komissio esittää päästökauppaa EU:n merenkulkuun ja lainsäädäntöä puhtaammista polttoaineista.

Suomi kannattaa molempia ehdotuksia. Ne ohjaavat vähentämään merenkulun päästöjä kaikkialla EU:ssa. Lisäksi komissio haluaa luopua polttoaineiden verovapaudesta EU:n sisäisessä meriliikenteessä. Venäjän röyhkeä hyökkäys Ukrainaan korostaa tarvetta vähentää nopeasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Koska talvimerenkulku on arkeamme, katsomme erityisesti, miten komissio ymmärtää jäissä kulkemisen erityiset olot. Tai on ymmärtämättä.

Noin kolmasosa Itämerestä jäätyy talvisin. Erityisesti Pohjanlahdella olosuhteet ovat haastavat.

Jäävahvistetut alukset, jotka pärjäävät kovimmissakin oloissa, kuluttavat enemmän polttoainetta kuin muut laivat – myös kulkiessaan avovedessä. Suomen satamissa käynneistä 70 prosenttia tapahtuu voimakkaasti jäävahvistetuilla laivoilla, joihin kuuluvat myös Tukholman ja Tallinnan lautat.

Komission ehdotuksista aiheutuvat vuosittaiset kokonaiskustannukset Suomen talvimerenkulussa voivat nousta 50 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä ja yli 100 miljoonaan euroon vuoteen 2040 mennessä.

Komissio ei huomioinut viimekesäisessä päästökauppaehdotuksessa minkään jäsenmaan erityisolosuhteita. Suomi on pitänyt esillä talvimerenkulkua lukuisissa kokouksissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa komissaarien ja jäsenmaiden edustajien kanssa. Vaikuttaminen on ollut ahkeraa ja johdonmukaista, ja on.

Olemme korostaneet, että talvimerenkulku rasittaa Suomen suhteellista kilpailukykyä ja teollisuuden kuljetusten kustannuksia. Siksi olemme ehdottaneet neuvotteluissa konkreettista ratkaisua, joka huomioi nimenomaan talvimerenkulun aiheuttamat lisäkustannukset. Samalla kuitenkin huolehdimme siitä, että ilmastovaikutusten tavoitetasosta ei tingitä. Ehdotuksemme tuo jäävahvistetut alukset samalle viivalle vain avovesiin tarkoitettujen laivojen kanssa.

EU:n puheenjohtajamaa Ranska tavoittelee yleisnäkemystä merenkulun päästökaupasta ja vaihtoehtoisista polttoaineista kesäkuussa. Voi olla, että ratkaisua ei saada sulan veden aikana.

Hallitus tekee töitä usean ministerin voimin, jotta jääolosuhteiden vaikutus Suomen kansantalouteen ymmärretään. On erinomaista, että Euroopan parlamentissa on vastuullisissa asemissa suomalaisia edustajia. Nyt tarvitaan jokaisen panosta.

Timo Harakka

liikenne- ja viestintäministeri (sd)

